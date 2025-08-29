Thị trường Giá cà phê hôm nay 29/8/2025: Tăng giá rất mạnh Giá cà phê hôm nay 29/8 nằm ở mức 123,200 - 123,800 đồng/kg. Giá cà phê trong nước và thế giới tiếp tục tăng giá rất mạnh, nhưng rủi ro giá giảm vẫn hiện hữu.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 29/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng giá rất mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 123,200 - 123,800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 123,800 đồng/kg, tăng mạnh 1500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 123,700 đồng/kg, tăng 1400 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 123,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 123,200 đồng/kg.

Tại các tỉnh Tây Nguyên, thời tiết từ đầu năm đến nay rất thuận lợi cho cây cà phê phát triển. Đa số các vườn cà phê đều sinh trưởng tốt, ít bị sâu bệnh. Nếu tiếp tục được chăm sóc đúng kỹ thuật, sản lượng vụ này dự kiến sẽ cao hơn năm ngoái. Vụ thu hoạch dự kiến bắt đầu từ tháng 10 với triển vọng vừa được mùa, vừa được giá.

Cà phê Việt Nam đang có một lợi thế lớn. Trước khi lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến phá rừng của EU chính thức có hiệu lực vào cuối năm, nhiều tập đoàn và nhà nhập khẩu từ châu Âu có khả năng sẽ tăng mua hàng từ Việt Nam để đảm bảo nguồn cung cho họ.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 8 đạt gần 225 triệu USD với khối lượng 41.745 tấn. Con số này cho thấy lượng cà phê xuất khẩu tiếp tục có xu hướng giảm so với trước.

Tính đến ngày 26/8/2025, tồn kho cà phê Robusta đạt 66.110 tấn, mức thấp nhất trong một tháng và giảm so với 70.120 tấn cuối tháng 7. Lượng Arabica tồn kho do ICE theo dõi cũng xuống mức thấp nhất trong 1,25 năm, chỉ còn 716.578 bao. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần theo dõi sát biến động thị trường để bán ra hợp lý, bởi rủi ro giá giảm trong ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 5069 USD/tấn, tăng 0,24% (12 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,98% (48 USD/tấn), xuống 4830 USD/tấn.

Còn trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,37% (4,45 US cent/pound) so với hôm qua, xuống 389,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 2,04% (6,85 US cent/pound), xuống 378,45 US cent/pound.

Giữa tháng 8/2025, giá cà phê thế giới tăng mạnh do thời tiết bất lợi, chi phí sản xuất leo thang và nguy cơ Hoa Kỳ áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil. Đây là những yếu tố đang khiến thị trường cà phê toàn cầu trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Cà phê Robusta đặc biệt tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong vòng 2 tháng. Nguyên nhân xuất phát từ thời tiết xấu tại các vùng trồng chính ở Brazil, khiến giới đầu tư lo ngại về sản lượng niên vụ mới. Đồng thời, số liệu cho thấy xuất khẩu cà phê Brazil trong tháng 7/2025 đã sụt giảm đáng kể, càng làm gia tăng sức ép lên giá.

Một mối lo ngại khác đến từ nguy cơ Mỹ áp thuế nhập khẩu lên tới 50% đối với cà phê Brazil. Dù chưa chính thức, chính sách này nếu được thực thi sẽ làm tăng chi phí tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Điều đó buộc các nhà rang xay phải tăng dự trữ hoặc tìm kiếm nguồn cung ứng mới.

Ngoài ra, đồng USD yếu đi cùng với chi phí vận chuyển và sản xuất tăng cũng góp phần đẩy giá lên cao. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê sẽ còn duy trì ở mức cao. Đợt tăng giá này cũng kích thích nguồn cung từ các nhà sản xuất khác như Indonesia.