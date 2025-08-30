Thị trường Giá cà phê hôm nay 30/8/2025: Quay đầu giảm mạnh Giá cà phê hôm nay 30/8 nằm ở mức 121,700 - 122,500 đồng/kg. Giá cà phê quay đầu giảm mạnh so với hôm qua, vì giá không thể tiếp tục tăng cao mãi được

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 30/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh từ 1300 đến 1500 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 121,700 - 122,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122,500 đồng/kg, giảm mạnh 1300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122,300 đồng/kg, giảm 1400 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 122,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 121,700 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm mạnh từ 1300 đến 1500 đồng/kg sau một chuỗi tăng liên tục kéo dài. Điều này là hoàn toàn bình thường vì giá không thể tăng mãi.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê trong nước đã tăng rất nhanh, từ mức khoảng 95 triệu đồng mỗi tấn vào cuối tháng 7 lên hơn 120 triệu đồng giữa tháng 8. Người trồng cà phê vì thế rất phấn khởi và kỳ vọng một mùa vụ có lợi nhuận cao.

Trong ngắn hạn, thị trường có khả năng xuất hiện các đợt điều chỉnh kỹ thuật. Việc giá tăng quá nhanh có thể khiến nhiều nhà đầu tư chốt lời vào đầu tháng 9. Hơn nữa, nếu thời tiết tại Brazil thuận lợi hơn hoặc tiến độ thu hoạch được đẩy nhanh, áp lực tăng giá có thể giảm bớt.

Có thể thấy thị trường cà phê hiện đang trong giai đoạn rất sôi động và tiềm ẩn nhiều biến động. Người nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu trong nước cần tận dụng cơ hội từ giá cao nhưng đồng thời phải hết sức thận trọng, xây dựng chiến lược bán hàng phù hợp để giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động mạnh.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 5005 USD/tấn, giảm 0,06% (3 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,25% (60 USD/tấn), lên 4868 USD/tấn.

Còn trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,41% (5,45 US cent/pound) so với hôm qua, lên 393,2 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,58% (9,75 US cent/pound), lên 387,25 US cent/pound.

Cuối tháng 8/2025, giá cà phê thế giới ghi nhận những biến động mạnh cả ở sàn New York với Arabica lẫn London với Robusta. Sau khi tăng vọt trong tuần từ 18-24/8, giá Arabica hợp đồng tháng 9 trên sàn ICE US đã vươn lên gần 390 cents/pound, cao nhất trong nhiều tháng, trong khi Robusta cũng duy trì nhịp tăng ấn tượng.

Tuy nhiên, những phiên giao dịch cuối tháng đã xuất hiện áp lực chốt lời khiến giá điều chỉnh giảm nhẹ. Dù vậy, so với cùng kỳ năm trước, giá vẫn duy trì ở vùng cao. Tính riêng trong tháng 8, giá cà phê đã tăng gần 30% và cao hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy thị trường vẫn đang rất nóng.

Bước sang quý 4/2025, nhiều dự báo cho thấy xu hướng tăng giá vẫn sẽ tiếp tục. Các báo cáo từ các tổ chức uy tín chỉ ra rằng nguồn cung, đặc biệt là cà phê Robusta, vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Mặc dù sản lượng toàn cầu dự kiến tăng nhẹ, nhưng sự thiếu hụt nghiêm trọng ở phân khúc Arabica được dự báo sẽ kéo dài.

Điều này đồng nghĩa với việc áp lực tăng giá sẽ còn duy trì ở mức cao trong ít nhất một mùa vụ tới. Tình hình chung cho thấy giá cà phê thế giới vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng và cần theo dõi sát sao các diễn biến về nguồn cung và chính sách thương mại.