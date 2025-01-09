Thị trường Giá cà phê hôm nay 1/9/2025: Bất ngờ giảm tuần qua Giá cà phê hôm nay 1/9/2025 nằm ở mức 121,700 - 122,600 đồng/kg, bất ngờ giảm tuần qua. Nông dân Việt Nam ngày càng chủ động trong việc điều tiết giá cà phê.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 1/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ giảm trong tuần qua, dao động trong khoảng 121,700 - 122,600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122,600 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122,400 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 122,100 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 121,700 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ giảm từ 1400 đến 1800 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê giảm 1400 đồng/kg so với tuần trước. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cũng giảm lần lượt 1600 đồng/kg và 1700 đồng/kg. Riêng tại Lâm Đồng, giá giảm tới 1.800 đồng/kg tuần qua.

Giá cà phê trong nước và giá trên sàn quốc tế không phải lúc nào cũng biến động cùng chiều. Hiện tượng này cho thấy nông dân Việt Nam ngày càng có vai trò chủ động trong việc điều tiết thị trường, nhất là khi điều kiện kinh tế của họ đã được cải thiện đáng kể.

Khi mức giá không đáp ứng kỳ vọng, nông dân thường có xu hướng không bán sản phẩm, dẫn đến nguồn cung bị thu hẹp. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu đã ký kết hợp đồng từ trước buộc phải chấp nhận tăng giá cà phê để đảm bảo có đủ hàng giao cho đối tác. Ngược lại, vào thời điểm không có các hợp đồng xuất khẩu lớn, áp lực tăng giá sẽ giảm đi đáng kể.

Trong thời gian tới, giá cà phê sẽ duy trì ở mức cao cho ít nhất đến tháng 10 - thời điểm Việt Nam bắt đầu vụ thu hoạch mới. Tuy nhiên, thị trường cà phê thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện những biến động khó lường và thay đổi rất nhanh, gây ra không ít khó khăn và rủi ro cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 5001 USD/tấn, tăng 5,1% (243 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,5% (165 USD/tấn), lên mức 4815 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,6% (6,2 US cent/pound) so với tuần trước, lên mức 396,85 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,1% (7,8 US cent/pound), đạt 386,1 US cent/pound.

Giá cà phê trong tuần qua tăng mạnh nhờ hoạt động mua tích cực từ các nhà đầu cơ. Tồn kho trên sàn giảm thúc đẩy đà tăng, đặc biệt khi các nhà rang xay Mỹ đẩy mạnh tìm kiếm nguồn cung thay thế sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil.

Bên cạnh đó, các dự báo về sản lượng cà phê giảm tại Brazil cũng góp phần đẩy giá lên cao. Indonesia đã hết vụ thu hoạch, còn Việt Nam chưa vào vụ.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta Sumatra có dấu hiệu giảm nhiệt so với tuần trước. Mức giá chào bán hiện chỉ còn cộng 30 USD so với hợp đồng tháng 9-10, trong khi tuần trước mức chênh lệch lên tới 230 USD đối với hợp đồng tháng 11. Một thương nhân khác cũng điều chỉnh giá bán hạt cà phê ở mức cộng 50 USD so với hợp đồng tháng 11 để phù hợp với diễn biến trên sàn London.

Theo báo cáo từ Công ty I & M Smith, đồng Real của Brazil đã tăng giá 3,28% so với USD tính từ đầu tháng 8. Đồng Real mạnh lên thường làm giảm động lực xuất khẩu của các nhà sản xuất cà phê Brazil. Tình trạng này dẫn đến tâm lý kháng giá trong nước và sự dè dặt của những nhà sản xuất có khả năng tài chính trong việc bán cà phê ở mức giá hiện tại.