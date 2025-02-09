Thị trường Giá vàng chiều nay 2/9: Giá vàng nhẫn tăng phá đỉnh kỷ lục Giá vàng chiều nay 2/9/2025: Giá vàng miếng giữ đỉnh mới 132,6 triệu đồng, giá vàng nhẫn tăng thêm 2 triệu phá đỉnh kỷ lục, vàng thế giới chạm mốc 3500 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 2/9/2025

Tính đến 14h00 chiều nay 2/9/2025, giá vàng miếng trong nước giữ đỉnh mới 132,6 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC Ngọc Thẩm được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,3 - 132,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại các của hàng lớn khác đang ổn định ở đỉnh cũ 130,6 triệu đồng/lượng do vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 30/8.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,6-130,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 14h00 ngày 2/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 124,5-127,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 124,7-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 2/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 2/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

129,1 130,6

- - Tập đoàn DOJI

129,1 130,6

-

- Mi Hồng

129,6 130,6

- - PNJ

129,1

130,6

- - Bảo Tín Minh Châu

129,1

130,6

- -

Phú Quý 128,1 130,6

- -

1. DOJI - Cập nhật: 2/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 129,100 130,600 AVPL/SJC HCM 129,100 130,600 AVPL/SJC ĐN 129,100 130,600 Nguyên liệu 9999 - HN 116,400 ▲2000K 117,400 ▲2000K Nguyên liệu 999 - HN 116,300 ▲2000K 117,300 ▲2000K

2. PNJ - Cập nhật: 2/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 129,100 130,600 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 124,500 ▲2000K 127,500 ▲2100K Vàng Kim Bảo 999.9 124,500 ▲2000K 127,500 ▲2100K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 124,500 ▲2000K 127,500 ▲2100K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 124,500 ▲2000K 127,500 ▲2100K Vàng nữ trang 999.9 122,900 ▲2900K 122,900 ▲2900K Vàng nữ trang 999 122,770 ▲2890K 125,270 ▲2890K Vàng nữ trang 9920 122,770 ▲2890K 125,270 ▲2890K Vàng nữ trang 99 121,750 ▲2870K 124,250 ▲2870K Vàng 916 (22K) 112,470 ▲2660K 114,970 ▲2660K Vàng 750 (18K) 86,700 ▲2170K 94,200 ▲2170K Vàng 680 (16.3K) 77,920 ▲1970K 85,420 ▲1970K Vàng 650 (15.6K) 74,160 ▲1880K 81,660 ▲1880K Vàng 610 (14.6K) 69,140 ▲1760K 76,640 ▲1760K Vàng 585 (14K) 66,010 ▲1700K 73,510 ▲1700K Vàng 416 (10K) 44,820 ▲1210K 52,320 ▲1210K Vàng 375 (9K) 39,680 ▲1090K 47,180 ▲1090K Vàng 333 (8K) 34,030 ▲950K 41,530 ▲950K

3. SJC - Cập nhật: 2/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129,100 130,600 Vàng SJC 5 chỉ 129,100 130,620 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129,100 130,630 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 122,500 125,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 122,500 125,000 Nữ trang 99,99% 121,500 123,500 Nữ trang 99% 117,277 122,277 Nữ trang 68% 76,638 84,138 Nữ trang 41,7% 44,154 51,654

Giá vàng thế giới chiều nay 2/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 2/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3493,18 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 20,6 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,61 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,99 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã chính thức vượt qua ngưỡng 3.500 USD/Ounce, lập kỷ lục mới vào thứ 3. Nguyên nhân chính đến từ đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,59%, sau khi chạm mức cao kỷ lục 3.508,50 USD/Ounce trong phiên. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 33%. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ giao vào tháng 12 cũng tăng 1,4% lên 3.565,50 USD/Ounce.

Các nhà phân tích cho rằng, bối cảnh kinh tế không mấy sáng sủa cùng với dự báo về việc Fed cắt lãi suất là những yếu tố thúc đẩy giá vàng. Một nguyên nhân khác là cuộc khủng hoảng niềm tin vào các tài sản định giá bằng USD, bắt nguồn từ những chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào tính độc lập của Fed.

Hiện tại, giới đầu tư đang dự đoán khả năng lên đến 90% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% vào ngày 17/9. Vàng là tài sản không sinh lãi, nên thường sẽ hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Những kỳ vọng này, cùng với lo ngại về sự độc lập của Fed, đã khiến đồng USD giảm giá, hiện đang ở gần mức thấp nhất trong hơn một tháng. Điều này khiến giá vàng trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư mua bằng các ngoại tệ khác.

Vàng từ lâu đã được xem như một công cụ bảo vệ hiệu quả trước các biến động địa chính trị và kinh tế. Năm 2025, vàng đã nhiều lần lập kỷ lục mới nhờ vào việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào để giảm bớt sự phụ thuộc vào USD, nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn gia tăng do bất ổn thương mại và địa chính trị, cùng với đó là sự yếu đi chung của đồng USD.

Năm 2024, giá vàng giao ngay đã tăng 27% và lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.000 USD/Ounce vào tháng 3 năm nay, khi những bất ổn xung quanh chính sách thương mại của ông Trump khiến giới đầu tư đổ xô tìm mua vàng.

Theo dự báo, đà tăng của vàng có thể kéo dài lên mức 3.600 USD/Ounce hoặc thậm chí cao hơn nữa vào cuối năm nếu Fed thực hiện nhiều đợt cắt giảm lãi suất và nếu một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào thứ 6 để xác định quy mô của đợt cắt giảm lãi suất dự kiến vào cuối tháng này. Bên cạnh vàng, giá bạc giao ngay cũng tăng 0,3% lên 40,79 USD/Ounce. Bạch kim tăng 1,2% lên 1.416,86 USD/Ounce, trong khi palladium giảm 0,6% xuống 1.130,45 USD/Ounce.