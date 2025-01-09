Thị trường Giá vàng hôm nay 1/9: Giá vàng miếng tăng 4 triệu đồng tuần qua, vàng thế giới tăng gần 100 USD Giá vàng hôm nay 1/9/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tuần qua tăng cao kỷ lục gần 4 triệu đồng, giá vàng thế giới tăng kỷ lục 100 USD lên sát mốc 3.450 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 1/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng cao kỷ lục 4 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng mạnh 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 30/8 hôm qua. Giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với chốt ngày 25/8 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,6-130,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với tuần trước, giá vàng tăng 3,6 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua, mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 4h00 ngày 1/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 122,6-125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 1/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 1/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

129,1 130,6

- - Tập đoàn DOJI

129,1 130,6

-

- Mi Hồng

129,6 130,6

- - PNJ

129,1

130,6

- - Bảo Tín Minh Châu

129,1

130,6

- -

Phú Quý 128,1 130,6

- -

1. DOJI - Cập nhật: 1/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 129,100 130,600 AVPL/SJC HCM 129,100 130,600 AVPL/SJC ĐN 129,100 130,600 Nguyên liệu 9999 - HN 114,400 115,400 Nguyên liệu 999 - HN 114,300 115,300

2. PNJ - Cập nhật: 1/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 129,100 130,600 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 122,500 125,400 Vàng Kim Bảo 999.9 122,500 125,400 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 122,500 125,400 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 122,500 125,400 Vàng nữ trang 999.9 120,000 122,500 Vàng nữ trang 999 119,880 122,380 Vàng nữ trang 9920 119,120 121,620 Vàng nữ trang 99 118,880 121,380 Vàng 916 (22K) 109,810 112,310 Vàng 750 (18K) 84,530 92,030 Vàng 680 (16.3K) 75,950 83,450 Vàng 650 (15.6K) 72,280 79,780 Vàng 610 (14.6K) 67,380 74,880 Vàng 585 (14K) 64,310 71,810 Vàng 416 (10K) 43,610 51,110 Vàng 375 (9K) 38,590 46,090 Vàng 333 (8K) 33,080 40,580

3. SJC - Cập nhật: 1/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129,100 130,600 Vàng SJC 5 chỉ 129,100 130,620 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129,100 130,630 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 122,500 125,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 122,500 125,000 Nữ trang 99,99% 121,500 123,500 Nữ trang 99% 117,277 122,277 Nữ trang 68% 76,638 84,138 Nữ trang 41,7% 44,154 51,654

Giá vàng thế giới hôm nay 1/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 1/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3449,37 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua và tăng 81,66 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang có một đợt tăng mạnh chưa từng có. Chỉ trong 2 tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng hơn 6 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn chưa phải là đỉnh cao nhất. Một số cửa hàng vàng bạc trang sức nhỏ thậm chí đã niêm yết giá ở mức kỷ lục, với 131,6 - 132,6 triệu đồng/lượng cho chiều mua - bán, cao hơn khoảng 2 triệu so với các hệ thống lớn.

Đây là tuần tăng thứ 5 liên tiếp của vàng miếng. Ngoài ra, giá vàng nhẫn cũng tăng theo xu hướng chung, quanh mức 122,5 - 125 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua - bán, tăng khoảng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước. Khoảng cách chênh lệch giữa vàng miếng và vàng nhẫn vượt 5 triệu đồng.

Trước tình hình này, các chuyên gia cảnh báo người mua cần hết sức thận trọng. Nguy cơ mua phải vàng giả, vàng nhái là có thật. Một số miếng vàng SJC giả mạo đã bị công ty SJC đánh dấu lỗ hoặc từ chối mua lại, gây thiệt hại cho người sở hữu. Việc mua vàng thông qua các hội nhóm trên Facebook hoặc các kênh online không chính thống tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và nguy cơ lừa đảo.

Giá vàng thế giới tháng 8 này tăng kỷ lục rất ấn tượng, mức tăng 86,84 USD/ounce (tăng 2,42%) so với tháng 7, bứt phá mạnh để chạm mức cao nhất trong vòng 4 tháng. Nguyên nhân chính đến từ việc Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Theo ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, rất khó để xác định nguyên nhân chính xác khiến giá vàng tăng mạnh vào thứ 6. Thường thì khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn, thị trường chứng khoán sẽ lao dốc mạnh. Tuy nhiên, lần này chỉ số Dow Jones chỉ giảm nhẹ khoảng 150-160 điểm, một mức giảm không quá lớn trong bối cảnh hiện tại.

Chuyên gia phân tích Jesse Colombo lý giải đợt tăng giá mạnh của vàng phần lớn dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Giá vàng đang nén lại giống như lò xo. Kể từ khi chạm đỉnh vào tháng 4, giá vàng đi ngang và tạo thành một mô hình tam giác, điều này giống như việc tích tụ năng lượng. Việc giá bứt phá mạnh gần đây giống như lúc chiếc lò xo được bung ra, giải phóng toàn bộ áp lực đã tích tụ.

Theo ông, không có một sự kiện cụ thể nào gây ra đợt tăng này. Nguyên nhân có thể đơn giản là mùa hè kết thúc. Giao dịch thường ảm đạm trong mùa hè, nhưng giờ đây các nhà giao dịch đang quay trở lại thị trường. Khối lượng giao dịch được dự báo sẽ tăng mạnh sau kỳ nghỉ Lễ Lao động, và đây là lúc giá vàng tiếp tục xu hướng tăng đã hình thành từ tháng 4.

Jesse Colombo kỳ vọng giá vàng kỳ hạn trên sàn Comex sẽ vượt qua và đóng cửa trên ngưỡng 3,500 USD/ounce. Đây là mức kháng cự quan trọng từ tháng Tư. Một khi vượt qua được ngưỡng này, ông tin rằng rất có thể giá vàng sẽ chạm mốc 4,000 USD hoặc thậm chí cao hơn trong vài tháng tới.

Nếu giá vàng giữ được trên các mức cao này, giai đoạn tiếp theo của thị trường giá lên nhiều năm sẽ chính thức bắt đầu. Ông dự báo các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) ở phương Tây và Mỹ sẽ gia tăng mua vàng mạnh mẽ vào mùa thu này.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia Alex Kuptsikevich từ FxPro dự báo giá vàng tuần tới sẽ tiếp tục diễn biến trong một khoảng giá nhất định. Giá vàng một lần nữa giao dịch trên ngưỡng 3,400 USD vào cuối tuần. Giới đầu tư đang tập trung theo dõi ngưỡng kháng cự quan trọng quanh 3,430 USD, vốn là biên trên của vùng giá mà vàng đã dao động liên tục kể từ tháng 4.

Theo ông, lực đẩy chính cho giá vàng đến từ xu hướng giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 và 10 năm. Thị trường đang phác họa một viễn cảnh kinh tế kém lạc quan, với sự kết hợp giữa tăng trưởng chậm và lạm phát dai dẳng. Đây được xem là môi trường lý tưởng để giá vàng phát triển.

Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, chủ yếu do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9. Hiện có tới 87% số người tham gia thị trường tin tưởng vào khả năng này. Sự chắc chắn này tạo ra một lực đẩy lớn cho giá vàng.

Một yếu tố quan trọng khác là tâm lý muốn chốt lời thường xuất hiện khi giá vượt qua ngưỡng tâm lý 3,400 USD. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng dù có điều chỉnh kỹ thuật, xu hướng chung vẫn sẽ là đi lên.

Bên cạnh đó, những bất ổn chính trị, cụ thể là căng thẳng giữa Tổng thống Trump và bà Lisa Cook, được dự đoán sẽ khiến giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn, thay vì nắm giữ USD. Hoạt động giao dịch cũng được kỳ vọng sẽ sôi động trở lại khi các nhà đầu tư kết thúc kỳ nghỉ hè và quay lại thị trường.

Với bối cảnh đó, nhiều chuyên gia tỏ ra lạc quan. Các cuộc tấn công vào tính độc lập của Fed, cùng với triển vọng về một báo cáo việc làm yếu, được xem là những yếu tố có thể đẩy giá vàng lên cao hơn nữa.

Giá vàng đã có những phiên tăng điểm mạnh và vượt qua mốc 3,400 USD/Ounce. Mục tiêu tiếp theo được nhắm đến là mức cao của tháng 7 quanh 3,439 USD/Ounce và sau đó là đỉnh của tháng 6 ở vùng 3,451 USD/Ounce.

Tuần tới là một tuần ngắn do thị trường Bắc Mỹ đóng cửa vào thứ 2 cho Ngày Lao động. Toàn bộ sự chú ý sẽ đổ dồn vào các số liệu về thị trường lao động. Thứ 3 sẽ có báo cáo Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) ngành sản xuất. Thứ 4 công bố số liệu về số lượng việc làm mới (JOLTS). Đến thứ 5, thị trường đón chờ số liệu việc làm tư nhân ADP cùng với số liệu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và PMI ngành dịch vụ.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) của Mỹ vào thứ 6 sẽ là sự kiện trọng tâm nhất. Các nhà giao dịch đang tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt, vì điều này sẽ củng cố thêm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất giữa tháng.