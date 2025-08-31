Thị trường Giá vàng hôm nay 31/8: Giá vàng miếng, vàng nhẫn lập đỉnh chưa từng có, vàng thế giới tăng kỷ lục Giá vàng hôm nay 31/8/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn chốt tuần nghỉ lễ 2/9 lập đỉnh cao chưa từng có, giá vàng thế giới tăng kỷ lục sát mốc 3450 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 31/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 31/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên trên 130 triệu đồng/lượng, lập đỉnh chưa từng có. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 30/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,6-130,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 31/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 122,6-125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 31/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 31/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

129,1 130,6

+1300 +1300 Tập đoàn DOJI

129,1 130,6

+1700

+1700 Mi Hồng

129,6 130,6

+1200 +1300 PNJ

129,1

130,6

+1300 +1300 Bảo Tín Minh Châu

129,1

130,6

+1300 +1300

Phú Quý 128,1 130,6

+1300 +1300

1. DOJI - Cập nhật: 31/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 129,100 ▲1700K 130,600 ▲1700K AVPL/SJC HCM 129,100 ▲1700K 130,600 ▲1700K AVPL/SJC ĐN 129,100 ▲1700K 130,600 ▲1700K Nguyên liệu 9999 - HN 114,400 ▲1900K 115,400 ▲1900K Nguyên liệu 999 - HN 114,300 ▲1900K 115,300 ▲1900K

2. PNJ - Cập nhật: 31/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 129,100 ▲1300K 130,600 ▲1300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 122,500 ▲1800K 125,400 ▲1800K Vàng Kim Bảo 999.9 122,500 ▲1800K 125,400 ▲1800K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 122,500 ▲1800K 125,400 ▲1800K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 122,500 ▲1800K 125,400 ▲1800K Vàng nữ trang 999.9 120,000 ▲500K 122,500 ▲500K Vàng nữ trang 999 119,880 ▲500K 122,380 ▲500K Vàng nữ trang 9920 119,120 ▲500K 121,620 ▲500K Vàng nữ trang 99 118,880 ▲500K 121,380 ▲500K Vàng 916 (22K) 109,810 ▲460K 112,310 ▲460K Vàng 750 (18K) 84,530 ▲380K 92,030 ▲380K Vàng 680 (16.3K) 75,950 ▲340K 83,450 ▲340K Vàng 650 (15.6K) 72,280 ▲330K 79,780 ▲330K Vàng 610 (14.6K) 67,380 ▲310K 74,880 ▲310K Vàng 585 (14K) 64,310 ▲290K 71,810 ▲290K Vàng 416 (10K) 43,610 ▲210K 51,110 ▲210K Vàng 375 (9K) 38,590 ▲190K 46,090 ▲190K Vàng 333 (8K) 33,080 ▲170K 40,580 ▲170K

3. SJC - Cập nhật: 31/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129,100 ▲1300K 130,600 ▲1300K Vàng SJC 5 chỉ 129,100 ▲1300K 130,620 ▲1300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129,100 ▲1300K 130,630 ▲1300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 122,500 ▲1500K 125,100 ▲1500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 122,500 ▲1500K 125,000 ▲1500K Nữ trang 99,99% 121,500 ▲1000K 123,500 ▲1000K Nữ trang 99% 117,277 ▲990K 122,277 ▲990K Nữ trang 68% 76,638 ▲680K 84,138 ▲680K Nữ trang 41,7% 44,154 ▲417K 51,654 ▲417K

Giá vàng thế giới hôm nay 31/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 31/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3449,37 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 39,13 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tuần này tăng kỷ lục rất ấn tượng, bứt phá mạnh để chạm mức cao nhất trong vòng 4 tháng. Nguyên nhân chính đến từ những số liệu kinh tế không mấy khả quan, củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Tuần mở đầu với giá vàng giao ngay ở mức 3,367.79 USD/ounce. Thứ 2 trôi qua khá im ắng khi giá chỉ dao động trong một biên độ hẹp khoảng 10 USD. Đến tối thứ 2, lúc 19h30, giá vàng có một bước hạ xuống đáy 3,353 USD. Nhưng ngay sau hơn một tiếng đồng hồ, nó bất ngờ bật tăng mạnh, lên tới 3,383 USD. Mức giá mới này giúp thiết lập một ngưỡng hỗ trợ vững chắc quanh 3,370 USD.

Đà tăng tiếp tục được duy trì và cuối chiều thứ 3, giá vàng chạm mức 3,394 USD. Sang đêm thứ 3, giá lại điều chỉnh giảm để thử nghiệm vùng hỗ trợ 3,375 USD. Đến tối thứ 4, lúc 7h30, vàng một lần nữa thiết lập mức cao mới của tuần, gần chạm ngưỡng 3,400 USD/ounce.

Lần điều chỉnh tiếp theo, giá vàng tìm thấy đáy hỗ trợ cao hơn ở mức 3,385 USD/ounce. Điều này tạo đà cho một phiên giao dịch đầy mạnh mẽ vào ngày thứ 5. Giá vàng bứt phá và đạt đỉnh trên 3,422 USD/ounce ngay trước khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa.

Theo đúng quy luật xuyên suốt tuần, các phiên giao dịch ở châu Á và châu Âu là thời điểm giá củng cố và thử nghiệm lại các ngưỡng hỗ trợ. Dù có giảm nhẹ, mức thấp nhất mà vàng chạm xuống vẫn được giữ ở 3,405 USD/ounce.

Màn trình diễn ngoạn mục nhất dành cho ngày thứ 6. Giá vàng bắt đầu từ 3,408.87 USD/ounce lúc 8 giờ sáng và bùng nổ, lao thẳng lên 3,450 USD/ounce vào lúc 12h45 trưa. Chỉ 15 phút trước khi đóng cửa thị trường cho kỳ nghỉ dài, giá vàng chạm đỉnh tuần tại 3,453.97 USD/ounce.

Theo bà Michele Schneider, Chiến lược gia tại MarketGauge, tín hiệu mua vàng đã được kích hoạt từ tuần trước sau những phát biểu có xu hướng nới lỏng từ Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư tại Northlight Asset Management, cho rằng dữ liệu lạm phát mới nhất sẽ không ngăn được Fed hạ lãi suất. Vẫn còn hai báo cáo lạm phát quan trọng khác là PPI và CPI vào ngày 10-11/9, nhưng chỉ cần chúng không cho thấy lạm phát tăng vọt, Fed gần như chắc chắn sẽ cắt giảm 0,25%.

Dự báo giá vàng

Trong bối cảnh hiện tại, ông Phillip Streible từ Blue Line Futures kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Ông mong đợi cả giá vàng giao ngay và giá hợp đồng tương lai đều vượt qua và đóng cửa trên ngưỡng 3.500 USD/ounce. Theo ông Streible, vàng tăng mạnh vì thị trường đang bắt đầu cảm nhận được rủi ro của tình trạng lạm phát đình trệ.

Theo một cuộc khảo sát mới đây về triển vọng giá vàng, các chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều rất lạc quan. Phần lớn đều dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Cụ thể, trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 12 người (chiếm 86%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng. Không có chuyên gia nào dự đoán giá giảm. Hai chuyên gia còn lại (14%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Về phía nhà đầu tư cá nhân, cuộc thăm dò trực tuyến thu về 179 phiếu bầu. Sau một tuần tăng điểm mạnh mẽ, tâm lý của họ cũng trở nên tích cực hơn hẳn. Có 121 nhà đầu tư (68%) tin rằng giá vàng sẽ lên cao nữa. 30 người (17%) kỳ vọng giá giảm, và 28 người (16%) nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục diễn biến điều hòa trong tuần tới.

Chuyên gia Darin Newsom từ Barchart.com đưa ra nhận định ngắn gọn: 'Tăng'. Ông lý giải chỉ số vàng giao ngay đang ở vị thế sẵn sàng thiết lập một mức đóng cửa cao kỷ lục mới, và đây là một tín hiệu không hề tiêu cực.

Trái ngược với số đông, chuyên gia Adrian Day từ Adrian Day Asset Management lại đưa ra dự báo thận trọng hơn. Ông cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục dao động trong khoảng đã hình thành từ tháng 4. Vì hiện tại giá đang ở gần đỉnh của khoảng đó, khả năng cao giá vàng sẽ giảm nhẹ trong tuần tới.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây chỉ là đợt giảm ngắn và không đáng kể. Một khi các nhà đầu tư lớn quay lại mua vào và được kích hoạt bởi một sự kiện như đợt cắt giảm lãi suất của Fed giữa tháng hoặc một đợt giảm điểm của thị trường chứng khoán, giá vàng mới có thể bứt phá mạnh. Vì vậy, dự báo của ông cho tuần sau về cơ bản là giá sẽ đi ngang.

Một yếu tố quan trọng khác là tâm lý muốn chốt lời thường xuất hiện khi giá vượt qua ngưỡng tâm lý 3,400 USD. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng dù có điều chỉnh kỹ thuật, xu hướng chung vẫn sẽ là đi lên.

Bên cạnh đó, những bất ổn chính trị, cụ thể là căng thẳng giữa Tổng thống Trump và bà Lisa Cook, được dự đoán sẽ khiến giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn, thay vì nắm giữ USD. Hoạt động giao dịch cũng được kỳ vọng sẽ sôi động trở lại khi các nhà đầu tư kết thúc kỳ nghỉ hè và quay lại thị trường.