Thị trường Giá vàng hôm nay 29/8: Giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng liên tiếp phá kỷ lục, vàng thế giới tăng mạnh Giá vàng hôm nay 29/8/2025: Giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng liên tiếp phá kỷ lục lần lượt 128,5 triệu và 123,3 triệu. Vàng thế giới tăng mạnh vượt mốc 3400 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 29/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng liên tiếp phá kỷ lục mới. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 28/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 127,2-128,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 126-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 29/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 120,2-123,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120,3-123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 29/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 29/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

127 128,5

+1000 +500 Tập đoàn DOJI

127 128,5

+1000

+500 Mi Hồng

127,2 128,2

+400 +200 PNJ

127

128,5

+1000 +500 Bảo Tín Minh Châu

127

128,5

+1000 +500

Phú Quý 126 128,5

+600 +500

1. DOJI - Cập nhật: 29/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 127,000 ▲1000K 128,500 ▲500K AVPL/SJC HCM 127,000 ▲1000K 128,500 ▲500K AVPL/SJC ĐN 127,000 ▲1000K 128,500 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 112,200 ▲200K 113,000 ▲200K Nguyên liệu 999 - HN 112,100 ▲200K 112,900 ▲200K

2. PNJ - Cập nhật: 29/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 127,000 ▲1000K 128,500 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K Vàng Kim Bảo 999.9 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K Vàng nữ trang 999.9 119,200 ▲300K 121,700 ▲300K Vàng nữ trang 999 119,080 ▲300K 121,580 ▲300K Vàng nữ trang 9920 118,330 ▲540K 120,830 ▲540K Vàng nữ trang 99 118,080 ▲290K 120,580 ▲290K Vàng 916 (22K) 109,080 ▲280K 111,580 ▲280K Vàng 750 (18K) 83,930 ▲230K 91,430 ▲230K Vàng 680 (16.3K) 75,410 ▲210K 82,910 ▲210K Vàng 650 (15.6K) 71,760 ▲200K 79,260 ▲200K Vàng 610 (14.6K) 66,890 ▲190K 74,390 ▲190K Vàng 585 (14K) 63,840 ▲170K 71,340 ▲170K Vàng 416 (10K) 43,280 ▲130K 50,780 ▲130K Vàng 375 (9K) 38,290 ▲110K 45,790 ▲110K Vàng 333 (8K) 32,810 ▲100K 40,310 ▲100K

3. SJC - Cập nhật: 29/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 127,000 ▲1000K 128,500 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 127,000 ▲1000K 128,520 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 127,000 ▲1000K 128,530 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 120,100 ▲200K 122,700 ▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 120,100 ▲200K 122,600 ▲200K Nữ trang 99,99% 119,600 ▲200K 121,600 ▲200K Nữ trang 99% 115,396 ▲198K 120,396 ▲198K Nữ trang 68% 75,346 ▲136K 82,846 ▲136K Nữ trang 41,7% 43,362 ▲83K 50,862 ▲83K

Giá vàng thế giới hôm nay 29/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 29/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3411,33 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 31,91 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,531 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108,97 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,53 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh đạt mức cao nhất trong hơn một tháng qua. Nguyên nhân chính là do đồng USD giảm giá, đồng thời các nhà đầu tư đang thận trọng chờ đợi dữ liệu lạm phát từ Mỹ sẽ được công bố vào thứ 6 để tìm manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,94%. Trước đó trong ngày, giá vàng đã chạm mốc 3,408.62 USD, đây là mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Giá vàng kỳ hạn cho tháng 12 của Mỹ cũng tăng 0,5% lên 3,466.30 USD/Ounce

Đồng đô la Mỹ giảm 0,3% so với các đồng tiền khác, điều này khiến giá vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Hiệp hội các nhà môi giới Bất động sản Mỹ (NAR) cho biết chỉ số hợp đồng mua nhà đang chờ xử lý của họ đã giảm 0,4% trong tháng 7, sau mức giảm 0,8% của tháng 6. Sự suy yếu mới trong lĩnh vực nhà ở Mỹ càng làm nổi bật nhu cầu tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn.

Tâm điểm chú ý của thị trường là báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng Cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào thứ 6. Đây là thước đo lạm phát mà Fed ưa chuộng nhất. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự đoán chỉ số này sẽ tăng 2.6% trong tháng 7, tương đương với mức tăng của tháng 6.

Theo nhà phân tích cấp cao Ricardo Evangelista từ ActivTrades, nếu số liệu lạm phát công bố cao hơn dự kiến, nó có thể sẽ củng cố sức mạnh cho đồng USD và đẩy lợi tức trái phiếu kho bạc tăng lên, từ đó gây áp lực giảm lên giá vàng. Ngược lại, nếu số liệu thấp hơn, nó có thể thúc đẩy kỳ vọng rằng Fed sẽ áp dụng chính sách tiền tệ mềm dẻo hơn, khiến đồng USD suy yếu và hỗ trợ giá vàng tăng.

Thị trường hiện kỳ vọng với xác suất hơn 87% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách vào tháng tới. Vàng là tài sản không sinh lãi, vì vậy nó thường có xu hướng hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang theo dõi sát sao những động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm áp đặt quyền kiểm soát lên Fed. Đầu tuần này, Trump tuyên bố sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook. Nhiều người xem cuộc tranh cãi này là mối đe dọa đối với tính độc lập và uy tín của Fed, và điều này lại là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc tăng 1.2% lên 39.08 USD/Ounce, bạch kim tăng 0,2% lên 1,349.22 USD/Ounce và palladium tăng 1,1% lên 1,103.82 USD/Ounce.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới đang tăng mạnh rất gần đến ngưỡng 3400 USD/Ounce. Tập đoàn Schroders, một công ty quản lý tài sản lớn của Anh, nhận định rằng đà tăng giá này có khả năng sẽ còn tiếp diễn. Lý do được đưa ra là áp lực lạm phát vẫn còn và nhiều nhà đầu tư đang tỏ ra thiếu tin tưởng vào đồng USD.

Các chuyên gia từ Schroders chia sẻ góc nhìn lạc quan về vàng. Họ xem đây là một công cụ hữu hiệu để phân tán rủi ro trong bối cảnh chính sách tiền tệ nhiều biến động, ngân sách quốc gia không ổn định, và niềm tin vào trái phiếu chính phủ Mỹ cũng như đồng USD đang giảm sút.

Schroders cũng cảnh báo rằng thị trường chứng khoán toàn cầu hiện đang được định giá mà chưa tính toán đủ các rủi ro, đặc biệt là về tăng trưởng và lạm phát. Điều này khiến môi trường đầu tư trở nên mong manh và dễ bị tổn thương trước những biến động bất ngờ trong thời gian tới.

Ông Jim Luke, một quản lý quỹ chuyên về kim loại tại Schroders, đánh giá cao việc giá vàng giữ vững ở quanh mức 3300 USD/Ounce trong quý vừa qua. Ông cho rằng đó là một thành tích ấn tượng, nhất là khi vàng phải đối mặt với nhiều sức ép từ chính sách nhập cư thắt chặt và các số liệu việc làm không như kỳ vọng tại Mỹ.

Câu hỏi lớn đặt ra lúc này là liệu giá vàng đã phản ánh hết các tin tức tiêu cực hay chưa, khi nó đã tăng gần 30% tính từ đầu năm. Dù nhu cầu đầu tư vào vàng trong nửa đầu năm đã tăng mạnh nhất kể từ năm 2020, Schroders vẫn tin rằng tiềm năng tăng trưởng trong nửa cuối năm là rất lớn.

Ông Luke kỳ vọng nhu cầu đầu tư vào vàng sẽ còn tăng cao hơn nhiều so với các chu kỳ trước. Ông cũng dự báo rằng nhu cầu từ các nhà đầu tư tại Bắc Mỹ và châu Âu sẽ sớm bắt kịp mức kỷ lục đã được thiết lập tại châu Á.

Giá vàng hiện đang phản ánh rõ tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những bất ổn về chính trị và kinh tế toàn cầu. Những chỉ trích gần đây của Tổng thống Trump đối với chính sách lãi suất của Fed, cùng với việc sa thải một thống đốc, đã làm dấy lên mối lo ngại về tính độc lập của cơ quan này. Điều này càng thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến những tài sản an toàn như vàng.

Bên cạnh các yếu tố liên quan đến Fed, thị trường cũng đang chú ý đến kết quả kinh doanh quý II của tập đoàn công nghệ Nvidia. Là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, kết quả của Nvidia sẽ có tác động mạnh đến tâm lý chung của thị trường tài chính, và có khả năng ảnh hưởng gián tiếp đến cả giá vàng.

Trong hôm nay, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân của nền kinh tế Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, dự kiến sẽ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số PCE lõi (đã loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng) dự báo tăng 2,9%. Những con số này cung cấp manh mối quan trọng về lộ trình điều chỉnh lãi suất của Fed, và từ đó tác động trực tiếp đến xu hướng di chuyển của giá vàng.