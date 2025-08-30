Thị trường Giá vàng chiều nay 30/8/2025: Chốt tuần ở kỷ lục 130 triệu Giá vàng chiều nay 30/8/2025: Giá vàng miếng tiếp tục tăng chốt tuần ở mức kỷ lục 130 triệu, giá vàng nhẫn và giá vàng thế giới cũng liên tục lập đỉnh cao mới

Giá vàng trong nước chiều nay 30/8/2025

Tính đến 14h00 chiều nay 30/8/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng phá kỷ lục lên 130 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 29/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,6-130,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 14h00 ngày 30/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 122,6-125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 30/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 30/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

129,1 130,6

+1300 +1300 Tập đoàn DOJI

129,1 130,6

+1700

+1700 Mi Hồng

129,6 130,6

+1200 +1300 PNJ

129,1

130,6

+1300 +1300 Bảo Tín Minh Châu

129,1

130,6

+1300 +1300

Phú Quý 128,1 130,6

+1300 +1300

1. DOJI - Cập nhật: 30/8/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 129,100 ▲1700K 130,600 ▲1700K AVPL/SJC HCM 129,100 ▲1700K 130,600 ▲1700K AVPL/SJC ĐN 129,100 ▲1700K 130,600 ▲1700K Nguyên liệu 9999 - HN 114,400 ▲1900K 115,400 ▲1900K Nguyên liệu 999 - HN 114,300 ▲1900K 115,300 ▲1900K

2. PNJ - Cập nhật: 30/8/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 129,100 ▲1300K 130,600 ▲1300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 122,500 ▲1800K 125,400 ▲1800K Vàng Kim Bảo 999.9 122,500 ▲1800K 125,400 ▲1800K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 122,500 ▲1800K 125,400 ▲1800K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 122,500 ▲1800K 125,400 ▲1800K Vàng nữ trang 999.9 120,000 ▲500K 122,500 ▲500K Vàng nữ trang 999 119,880 ▲500K 122,380 ▲500K Vàng nữ trang 9920 119,120 ▲500K 121,620 ▲500K Vàng nữ trang 99 118,880 ▲500K 121,380 ▲500K Vàng 916 (22K) 109,810 ▲460K 112,310 ▲460K Vàng 750 (18K) 84,530 ▲380K 92,030 ▲380K Vàng 680 (16.3K) 75,950 ▲340K 83,450 ▲340K Vàng 650 (15.6K) 72,280 ▲330K 79,780 ▲330K Vàng 610 (14.6K) 67,380 ▲310K 74,880 ▲310K Vàng 585 (14K) 64,310 ▲290K 71,810 ▲290K Vàng 416 (10K) 43,610 ▲210K 51,110 ▲210K Vàng 375 (9K) 38,590 ▲190K 46,090 ▲190K Vàng 333 (8K) 33,080 ▲170K 40,580 ▲170K

3. SJC - Cập nhật: 30/8/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129,100 ▲1300K 130,600 ▲1300K Vàng SJC 5 chỉ 129,100 ▲1300K 130,620 ▲1300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129,100 ▲1300K 130,630 ▲1300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 122,500 ▲1500K 125,100 ▲1500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 122,500 ▲1500K 125,000 ▲1500K Nữ trang 99,99% 121,500 ▲1000K 123,500 ▲1000K Nữ trang 99% 117,277 ▲990K 122,277 ▲990K Nữ trang 68% 76,638 ▲680K 84,138 ▲680K Nữ trang 41,7% 44,154 ▲417K 51,654 ▲417K

Giá vàng thế giới chiều nay 30/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 30/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3449,37 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 39,13 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang trên đà tăng mạnh trong tháng 8 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng vào tuần sau. Nguyên nhân chính đến từ việc đồng USD giảm giá và những kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 1,15%, đây là mức cao nhất kể từ ngày 17/7. Như vậy, trong suốt tháng 8, giá vàng đã tăng 2,31%. Hợp đồng tương lai vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 1,2%, đóng cửa ở mức 3,516.1 USD/ounce.

Đồng USD hầu như không thay đổi trong ngày, nhưng được dự báo sẽ giảm 2,2% trong cả tháng. Khi đồng USD suy yếu, việc mua vàng bằng các loại tiền tệ khác trở nên rẻ hơn, và điều này thường hỗ trợ giá vàng.

Tình hình kinh tế Mỹ cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh trong tháng 7, trong khi lạm phát cơ bản cũng tăng lên do thuế nhập khẩu đẩy giá một số mặt hàng lên cao. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái, đều phù hợp với dự báo của giới phân tích.

Dữ liệu này củng cố mạnh mẽ kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt lãi suất. Theo David Meger, Giám đốc Giao dịch Kim loại tại High Ridge Futures, kỳ vọng về một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay thường có tác động tích cực đến giá cả hàng hóa nói chung, bao gồm cả vàng và bạc.

Các nhà giao dịch cũng tự tin hơn vào khả năng này. Tỷ lệ dự đoán về một đợt cắt giảm lãi suất 0.25% vào cuộc họp chính sách tháng Chín của Fed đã tăng lên gần 89%, từ mức 85% trước khi dữ liệu được công bố. Vàng là tài sản không sinh lãi, vì vậy nó thường trở nên hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất thấp.

Một yếu tố khác góp phần vào sự biến động là những tranh cãi xung quanh tính độc lập của Fed. Một thẩm phán liên bang sẽ xem xét liệu có tạm thời ngăn Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook hay không. Sự không chắc chắn này khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Ngân hàng Commerzbank cho biết dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng gần 15 tấn trong hai ngày qua phản ánh điều đó, dù họ cũng nhận định mức tăng trên 3,400 USD có vẻ đang dần chững lại.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên 39,77 USD/ounce, bạch kim tăng 0,3% lên 1,362.86 USD/ounce, và cả hai đều ghi nhận mức tăng trong tháng. Trái ngược, palladium hầu như không thay đổi ở mức 1,102.08 USD/ounce và được dự báo sẽ giảm giá trong tháng.