Giá vàng chiều nay 28/8/2025: Tăng liên tục phá kỷ lục
Giá vàng chiều nay 28/8/2025: Giá vàng miếng tăng liên tục phá kỷ lục lên 128,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn và giá vàng thế giới tăng sát mức 3400 USD/Ounce.
Giá vàng trong nước chiều nay 28/8/2025
Tính đến 16h00 chiều nay 28/8/2025, giá vàng miếng trong nước liên tục phá kỷ lục lên 128,5 triệu đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 27/8 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 127,2-128,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 126-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Tính đến 16h00 ngày 28/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 120,2-123,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120,3-123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 28/8/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 28/8/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|127
|128,5
|+1000
|+500
|Tập đoàn DOJI
|127
|128,5
|+1000
|+500
|Mi Hồng
|127,2
|128,2
|+400
|+200
|PNJ
|127
|128,5
|+1000
|+500
|Bảo Tín Minh Châu
|127
|128,5
|+1000
|+500
|Phú Quý
|126
|128,5
|+600
|+500
|1. DOJI - Cập nhật: 28/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|127,000 ▲1000K
|128,500 ▲500K
|AVPL/SJC HCM
|127,000 ▲1000K
|128,500 ▲500K
|AVPL/SJC ĐN
|127,000 ▲1000K
|128,500 ▲500K
|Nguyên liệu 9999 - HN
|112,200 ▲200K
|113,000 ▲200K
|Nguyên liệu 999 - HN
|112,100 ▲200K
|112,900 ▲200K
|2. PNJ - Cập nhật: 28/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|127,000 ▲1000K
|128,500 ▲500K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|120,100 ▲200K
|123,000 ▲400K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|120,100 ▲200K
|123,000 ▲400K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|120,100 ▲200K
|123,000 ▲400K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|120,100 ▲200K
|123,000 ▲400K
|Vàng nữ trang 999.9
|119,200 ▲300K
|121,700 ▲300K
|Vàng nữ trang 999
|119,080 ▲300K
|121,580 ▲300K
|Vàng nữ trang 9920
|118,330 ▲540K
|120,830 ▲540K
|Vàng nữ trang 99
|118,080 ▲290K
|120,580 ▲290K
|Vàng 916 (22K)
|109,080 ▲280K
|111,580 ▲280K
|Vàng 750 (18K)
|83,930 ▲230K
|91,430 ▲230K
|Vàng 680 (16.3K)
|75,410 ▲210K
|82,910 ▲210K
|Vàng 650 (15.6K)
|71,760 ▲200K
|79,260 ▲200K
|Vàng 610 (14.6K)
|66,890 ▲190K
|74,390 ▲190K
|Vàng 585 (14K)
|63,840 ▲170K
|71,340 ▲170K
|Vàng 416 (10K)
|43,280 ▲130K
|50,780 ▲130K
|Vàng 375 (9K)
|38,290 ▲110K
|45,790 ▲110K
|Vàng 333 (8K)
|32,810 ▲100K
|40,310 ▲100K
|3. SJC - Cập nhật: 28/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|127,000▲1000K
|128,500▲500K
|Vàng SJC 5 chỉ
|127,000▲1000K
|128,520▲500K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|127,000▲1000K
|128,530▲500K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|120,100▲200K
|122,700▲200K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|120,100▲200K
|122,600▲200K
|Nữ trang 99,99%
|119,600▲200K
|121,600▲200K
|Nữ trang 99%
|115,396▲198K
|120,396▲198K
|Nữ trang 68%
|75,346▲136K
|82,846▲136K
|Nữ trang 41,7%
|43,362▲83K
|50,862▲83K
Giá vàng thế giới chiều nay 28/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 28/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3394,2 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 12,14 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108,57 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,93 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới đang giữ vững ở mức cao nhất trong hơn 2 tuần qua. Mức giá này được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.
Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,36%, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8. Giá vàng tương lai giao vào tháng 12 cũng tăng nhẹ 0,1% lên 3.451,60 USD/ounce.
Một yếu tố then chốt giúp giá vàng tăng là đồng USD giảm giá. Chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh (DXY) giảm 0,1% so với các đồng tiền khác. Điều này khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các ngoại tệ khác, từ đó kích thích nhu cầu mua vào.
Theo nhận định của các chuyên gia, giá vàng đang nhận được sự quan tâm tích cực do những lo ngại về rủi ro trong thị trường tài chính và các vấn đề liên quan đến tính độc lập của Fed. Toàn bộ thị trường hiện đang tập trung chờ đợi vào việc công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), một thước đo lạm phát quan trọng nhất của Fed, dự kiến vào thứ 6.
Các nhà phân tích cho rằng dữ liệu PCE này sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó được kỳ vọng sẽ là yếu tố then chốt đẩy giá vàng vượt lên trên ngưỡng tâm lý quan trọng là 3.400 USD. Giới chuyên gia vẫn rất lạc quan về triển vọng của vàng vì các yếu tố nền tảng đều đang diễn biến theo chiều hướng có lợi.
Theo một cuộc thăm dù của Reuters, các nhà kinh tế dự báo chỉ số PCE tháng 7 sẽ tăng 2,6%, tương đương với mức tăng của tháng 6. Thị trường cũng đang kỳ vọng rất cao, với hơn 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp chính sách vào tháng tới. Vàng là tài sản không sinh lãi, nên nó thường trở nên hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất thấp.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cũng cho biết lãi suất có khả năng sẽ được hạ xuống, nhưng các nhà hoạch định chính sách cần xem xét thêm các dữ liệu kinh tế sắp tới để đưa ra quyết định chính xác cho tháng 9.
Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 38,86 USD/ounce, bạch kim tăng 0,3% lên 1.351,63 USD/ounce và palladium tăng 0,6% lên 1.097,95 USD/ounce.