Thị trường Giá vàng chiều nay 28/8/2025: Tăng liên tục phá kỷ lục Giá vàng chiều nay 28/8/2025: Giá vàng miếng tăng liên tục phá kỷ lục lên 128,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn và giá vàng thế giới tăng sát mức 3400 USD/Ounce.

Giá vàng trong nước chiều nay 28/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 28/8/2025, giá vàng miếng trong nước liên tục phá kỷ lục lên 128,5 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 27/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 127,2-128,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 126-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 28/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 120,2-123,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120,3-123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 28/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 28/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

127 128,5

+1000 +500 Tập đoàn DOJI

127 128,5

+1000

+500 Mi Hồng

127,2 128,2

+400 +200 PNJ

127

128,5

+1000 +500 Bảo Tín Minh Châu

127

128,5

+1000 +500

Phú Quý 126 128,5

+600 +500

1. DOJI - Cập nhật: 28/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 127,000 ▲1000K 128,500 ▲500K AVPL/SJC HCM 127,000 ▲1000K 128,500 ▲500K AVPL/SJC ĐN 127,000 ▲1000K 128,500 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 112,200 ▲200K 113,000 ▲200K Nguyên liệu 999 - HN 112,100 ▲200K 112,900 ▲200K

2. PNJ - Cập nhật: 28/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 127,000 ▲1000K 128,500 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K Vàng Kim Bảo 999.9 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 120,100 ▲200K 123,000 ▲400K Vàng nữ trang 999.9 119,200 ▲300K 121,700 ▲300K Vàng nữ trang 999 119,080 ▲300K 121,580 ▲300K Vàng nữ trang 9920 118,330 ▲540K 120,830 ▲540K Vàng nữ trang 99 118,080 ▲290K 120,580 ▲290K Vàng 916 (22K) 109,080 ▲280K 111,580 ▲280K Vàng 750 (18K) 83,930 ▲230K 91,430 ▲230K Vàng 680 (16.3K) 75,410 ▲210K 82,910 ▲210K Vàng 650 (15.6K) 71,760 ▲200K 79,260 ▲200K Vàng 610 (14.6K) 66,890 ▲190K 74,390 ▲190K Vàng 585 (14K) 63,840 ▲170K 71,340 ▲170K Vàng 416 (10K) 43,280 ▲130K 50,780 ▲130K Vàng 375 (9K) 38,290 ▲110K 45,790 ▲110K Vàng 333 (8K) 32,810 ▲100K 40,310 ▲100K

3. SJC - Cập nhật: 28/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 127,000 ▲1000K 128,500 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 127,000 ▲1000K 128,520 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 127,000 ▲1000K 128,530 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 120,100 ▲200K 122,700 ▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 120,100 ▲200K 122,600 ▲200K Nữ trang 99,99% 119,600 ▲200K 121,600 ▲200K Nữ trang 99% 115,396 ▲198K 120,396 ▲198K Nữ trang 68% 75,346 ▲136K 82,846 ▲136K Nữ trang 41,7% 43,362 ▲83K 50,862 ▲83K

Giá vàng thế giới chiều nay 28/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 28/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3394,2 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 12,14 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108,57 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,93 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang giữ vững ở mức cao nhất trong hơn 2 tuần qua. Mức giá này được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,36%, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8. Giá vàng tương lai giao vào tháng 12 cũng tăng nhẹ 0,1% lên 3.451,60 USD/ounce.

Một yếu tố then chốt giúp giá vàng tăng là đồng USD giảm giá. Chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh (DXY) giảm 0,1% so với các đồng tiền khác. Điều này khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các ngoại tệ khác, từ đó kích thích nhu cầu mua vào.

Theo nhận định của các chuyên gia, giá vàng đang nhận được sự quan tâm tích cực do những lo ngại về rủi ro trong thị trường tài chính và các vấn đề liên quan đến tính độc lập của Fed. Toàn bộ thị trường hiện đang tập trung chờ đợi vào việc công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), một thước đo lạm phát quan trọng nhất của Fed, dự kiến vào thứ 6.

Các nhà phân tích cho rằng dữ liệu PCE này sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó được kỳ vọng sẽ là yếu tố then chốt đẩy giá vàng vượt lên trên ngưỡng tâm lý quan trọng là 3.400 USD. Giới chuyên gia vẫn rất lạc quan về triển vọng của vàng vì các yếu tố nền tảng đều đang diễn biến theo chiều hướng có lợi.

Theo một cuộc thăm dù của Reuters, các nhà kinh tế dự báo chỉ số PCE tháng 7 sẽ tăng 2,6%, tương đương với mức tăng của tháng 6. Thị trường cũng đang kỳ vọng rất cao, với hơn 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp chính sách vào tháng tới. Vàng là tài sản không sinh lãi, nên nó thường trở nên hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cũng cho biết lãi suất có khả năng sẽ được hạ xuống, nhưng các nhà hoạch định chính sách cần xem xét thêm các dữ liệu kinh tế sắp tới để đưa ra quyết định chính xác cho tháng 9.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 38,86 USD/ounce, bạch kim tăng 0,3% lên 1.351,63 USD/ounce và palladium tăng 0,6% lên 1.097,95 USD/ounce.