Thị trường Giá vàng chiều nay 24/8/2025: Tăng giá kỷ lục Giá vàng chiều nay 24/8/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng giá lên đỉnh kỷ lục 127 triệu và 122 triệu đồng, giá vàng thế giới tăng đến 1,06% trong tuần qua

Giá vàng trong nước chiều nay 24/8/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 24/8/2025, giá vàng miếng trong nước tuần qua tăng mạnh kỷ lục. Cụ thể:

Giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng miếng tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 23/8 hôm qua. Tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 126-126,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với cuối tuần trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua. mức giá tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 15h00 ngày 24/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 118,7-121,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 24/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 24/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

125,6 126,6

- - Tập đoàn DOJI

125,6 126,6

-

- Mi Hồng

126 126,6

- - PNJ

125,6

126,6

- - Bảo Tín Minh Châu

125,6

126,6

- -

Phú Quý 124,6 126,6

- -

1. DOJI - Cập nhật: 24/8/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 125,600 126,600 AVPL/SJC HCM 125,600 126,600 AVPL/SJC ĐN 125,600 126,600 Nguyên liệu 9999 - HN 111,000 112,000 Nguyên liệu 999 - HN 110,900 111,900

2. PNJ - Cập nhật: 24/8/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 125,600 126,600 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 118,500 121,500 Vàng Kim Bảo 999.9 118,500 121,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 118,500 121,500 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 118,500 121,500 Vàng nữ trang 999.9 117,400 119,900 Vàng nữ trang 999 117,280 119,780 Vàng nữ trang 9920 116,300 118,800 Vàng nữ trang 99 116,300 118,800 Vàng 916 (22K) 107,430 109,930 Vàng 750 (18K) 82,580 90,080 Vàng 680 (16.3K) 74,180 81,680 Vàng 650 (15.6K) 70,590 78,090 Vàng 610 (14.6K) 65,790 73,290 Vàng 585 (14K) 62,790 70,290 Vàng 416 (10K) 42,530 50,030 Vàng 375 (9K) 37,610 45,110 Vàng 333 (8K) 32,220 39,720

3. SJC - Cập nhật: 24/8/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 125,600 126,600 Vàng SJC 5 chỉ 125,600 126,620 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 125,600 126,630 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 118,500 121,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 118,500 121,000 Nữ trang 99,99% 118,500 120,100 Nữ trang 99% 114,410 118,910 Nữ trang 68% 74,326 81,826 Nữ trang 41,7% 42,736 50,236

Giá vàng thế giới chiều nay 24/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 24/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3371,58 USD/ounce. Giá vàng chiều nay không thay đổi so với hôm qua và tăng 35,4 USD/Ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã có những biến động đáng chú ý trong tuần qua, có thời điểm lập mức kỷ lục mới. Vào ngày 18/8, giá vàng miếng SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng, trở lại mốc 125 triệu đồng ở chiều bán ra. Sau một ngày giữ ổn định, đến ngày 20/8, giá vàng điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Giá mua vào - bán ra được điều chỉnh về 123,8 - 124,8 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, ngày 21/8 chứng kiến giá vàng vượt qua kỷ lục cũ khi tăng mạnh 600 nghìn đồng/lượng. Giá mua vào bán ra đạt 124,4 - 125,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này được duy trì ổn định vào ngày hôm sau. Tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC cuối tuần cao hơn 2,1 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm tuần trước. Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo cùng xu hướng với giá vàng miếng.

Nhu cầu vàng thế giới trong quý II đã tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.249 tấn với giá trị 132 tỷ USD, tương đương mức tăng 45% về giá trị. Dòng tiền đầu tư thông qua các quỹ ETF đặc biệt mạnh mẽ, với tổng tài sản nắm giữ toàn cầu tăng 16% lên 3.616 tấn tính đến ngày 30 tháng 6. Tổng tài sản quản lý tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, đạt 383 tỷ USD.

Chuyên gia Tim Waterer từ KCM Trade cho rằng giá vàng hiện đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể làm giảm nhu cầu tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn, vốn là yếu tố then chốt giúp vàng tăng giá thời gian qua.

Vàng từ lâu đã được xem như một khoản đầu tư an toàn, thu hút dòng tiền mỗi khi nền kinh tế có dấu hiệu bất ổn hoặc biến động. Năm nay, những tác động từ thuế quan và lạm phát đã đẩy giá kim loại quý này lên các mức cao kỷ lục. Xu hướng này cũng thúc đẩy sự phát triển của các quỹ ETF vàng, giúp nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc bảo vệ danh mục đầu tư trước rủi ro.

Joe Cavatoni, Giám đốc điều hành Hội đồng Vàng Thế giới, chia sẻ rằng thị trường vàng đang nhận được sự quan tâm chưa từng có, đặc biệt là từ các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng. Theo số liệu thống kê, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã đón nhận dòng tiền 3,2 tỷ USD trong tháng 7, hướng tới năm mạnh thứ hai từ trước đến nay.

Giá vàng thế giới cuối tuần tăng mạnh sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất có thể diễn ra vào tháng tới. Trong bài phát biểu, Powell đã thể hiện một lập trường trung lập tinh tế. Ông ghi nhận những rủi ro lạm phát gia tăng và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, đồng thời cho biết dù các rủi ro đang ở thế cân bằng, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ của Mỹ có thể là cần thiết.

Powell cho biết dù nền kinh tế Mỹ vẫn khá kiên cường, các rủi ro đang bắt đầu gia tăng. Nền kinh tế đang đối mặt với những thách thức mới khi thuế quan nhập khẩu tăng cao đang định hình lại hệ thống thương mại toàn cầu. Các chính sách nhập cư thắt chặt đã làm chậm tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động.

Song song đó, Powell nhấn mạnh rằng rủi ro lạm phát vẫn là mối quan tâm lớn. Ông cho biết tác động của thuế quan đối với giá tiêu dùng là rõ ràng và dự kiến những ảnh hưởng này sẽ tích lũy trong những tháng tới.

Dự báo giá vàng

Giá vàng hiện vẫn đang trong giai đoạn đi ngang và chưa thoát ra khỏi vùng giao dịch kéo dài bốn tháng qua. Tuy nhiên, những phát biểu gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã tạo ra tâm lý lạc quan rõ rệt trên thị trường. Cả giới đầu tư chuyên nghiệp lẫn công chúng đều kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Theo khảo sát mới nhất với sự tham gia của 13 nhà phân tích thị trường, không có ý kiến nào cho rằng giá vàng sẽ giảm. Có tới 8 chuyên gia, tương đương 62%, dự báo giá vàng tăng. Năm người còn lại, chiếm 38%, cho rằng giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới.

Bên cạnh đó, một cuộc thăm dò ý kiến nhà đầu tư trực tuyến do Kitco thực hiện với 194 phiếu bầu cũng cho thấy sự lạc quan tương tự. Có 115 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 59%, kỳ vọng giá vàng tăng. Khoảng 18% dự đoán giá giảm và 23% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Michael Brown, Chuyên gia Phân tích Thị trường Cấp cao tại Pepperstone, nhận định dù những phát biểu của ông Powell có thể thúc đẩy đà tăng của vàng, vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp về định hướng chính sách sắp tới.

Dù cho giá vàng có thể chưa bứt phá ngay lập tức, ông Brown vẫn duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này. Ông chia sẻ thêm: "Đặc biệt là khi Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Fed, làm suy yếu hơn nữa quan niệm về tính độc lập trong chính sách tiền tệ và đồng thời làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản cứng. Có khả năng cao giá vàng sẽ thiết lập các mức cao kỷ lục mới trước khi kết thúc năm".

Giá vàng dự kiến sẽ thiết lập kỷ lục mới trên thị trường thế giới vào cuối năm nay, với mức giá kỳ vọng đạt 3.600 USD/Ounce. Công ty chứng khoán Ventura Securities nhận định đà tăng này được thúc đẩy bởi những thách thức kinh tế toàn cầu, rủi ro địa chính trị và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ.

Theo ông NS Ramaswamy, Trưởng bộ phận Hàng hóa tại Ventura, cho biết giá vàng trên sàn Comex có thể chạm mốc 3.600 USD vào cuối năm, nhờ dòng tiền mạnh vào các quỹ ETF, hoạt động mua hàng ổn định của ngân hàng trung ương và sự tham gia tích cực của nhà đầu tư lẻ tại thị trường vàng Ấn Độ.

Ole Hansen từ Saxo Bank nhận định môi trường lợi suất và đồng USD suy yếu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vàng. Ông cho rằng giá vàng cần vượt qua mốc 3.450 USD/ounce để hướng tới các mức kỷ lục trên 3.500 USD.

Chantelle Schieven từ Capitalight Research cho rằng giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt nhưng mức tăng có thể bị hạn chế do kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã phần nào được định giá trước. Thị trường cần thêm động lực từ sự thay đổi trong quan điểm của Fed, đặc biệt là tập trung vào thị trường lao động thay vì lạm phát.