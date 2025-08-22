Thứ Sáu, 22/8/2025
Giá vàng chốt ngày 22/8: Giá vàng trong nước tăng đỉnh kỷ lục, vàng thế giới tăng nhẹ

Quốc Duẩn22/08/2025 17:00

Giá vàng chốt ngày 22/8/2025: Giá vàng miếng SJC giữ đỉnh kỷ lục 125,4 triệu đồng, giá vàng nhẫn tăng nhẹ lên mức mới 120 triệu ngược chiều giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước chốt ngày 22/8/2025

Tính đến 17h00 chốt ngày 22/8/2025, giá vàng miếng trong nước đang ở đỉnh kỷ lục mới. Cụ thể:

Giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 20/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,9-125,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chốt ngày 22/8: Giá vàng trong nước tăng đỉnh kỷ lục, vàng thế giới tăng nhẹ

Tính đến 17h00 ngày 22/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,4-120,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,6-120,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chốt ngày 22/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chốt ngày
Ngày 22/8/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
124,4125,4
--
Tập đoàn DOJI
124,4125,4
-
-
Mi Hồng
124,9125,4
--
PNJ
124,4
125,4
--
Bảo Tín Minh Châu
124,4
125,4
--
Phú Quý123,4125,4
--
1. DOJI - Cập nhật: 22/8/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN124,400125,400
AVPL/SJC HCM124,400125,400
AVPL/SJC ĐN124,400125,400
Nguyên liệu 9999 - HN109,900110,900
Nguyên liệu 999 - HN109,800110,800
2. PNJ - Cập nhật: 22/8/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9124,400125,400
Nhẫn Trơn PNJ 999.9117,500 ▲200K120,500 ▲200K
Vàng Kim Bảo 999.9117,500 ▲200K120,500 ▲200K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9117,500 ▲200K120,500 ▲200K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng117,500 ▲200K120,500 ▲200K
Vàng nữ trang 999.9117,000 ▲500K119,500 ▲500K
Vàng nữ trang 999116,880 ▲500K119,380 ▲500K
Vàng nữ trang 9920115,910 ▲500K118,410 ▲500K
Vàng nữ trang 99115,910 ▲500K118,410 ▲500K
Vàng 916 (22K)107,060 ▲460K109,560 ▲460K
Vàng 750 (18K)82,280 ▲380K89,780 ▲380K
Vàng 680 (16.3K)73,910 ▲340K81,410 ▲340K
Vàng 650 (15.6K)70,330 ▲330K77,830 ▲330K
Vàng 610 (14.6K)65,550 ▲310K73,050 ▲310K
Vàng 585 (14K)62,560 ▲290K70,060 ▲290K
Vàng 416 (10K)42,360 ▲210K49,860 ▲210K
Vàng 375 (9K)37,460 ▲180K44,960 ▲180K
Vàng 333 (8K)32,090 ▲170K39,590 ▲170K
3. SJC - Cập nhật: 22/8/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG124,400125,400
Vàng SJC 5 chỉ124,400125,420
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ124,400125,430
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ117,500 ▲200K120,100 ▲200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ117,500 ▲200K120,000 ▲200K
Nữ trang 99,99%117,500 ▲200K119,100 ▲200K
Nữ trang 99%113,420 ▲198K117,920 ▲198K
Nữ trang 68%73,810 ▲136K81,146 ▲136K
Nữ trang 41,7%42,536 ▲83K49,819 ▲83K

Giá vàng thế giới chốt ngày 22/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 17h00 ngày 22/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3330,48 USD/ounce. Giá vàng chốt ngày giảm 8,76 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.550 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,84 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-08-22-2025_04_52_pm.jpg

Giá vàng thế giới giảm nhẹ do USD tăng giá. Thị trường đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị thường niên Jackson Hole để tìm ra manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,26%, trong khi đó, giá vàng giao sau tháng 12 của Mỹ cũng giảm 0,4% xuống còn 3.368,80 USD.

Chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo từ Ngân hàng UBS cho biết đồng USD mạnh lên vừa phải chính là nguyên nhân chính khiến vàng điều chỉnh giảm, vì nó làm cho giá vàng trở nên đắt đỏ hơn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần hai tuần, do các nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Theo dữ liệu từ thị trường tương lai, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng tới hiện chỉ còn 71%, giảm mạnh so với mức trên 90% của tuần trước. Vàng thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Các quan chức Fed tỏ ra thận trọng với ý tưởng cắt giảm lãi suất trong tháng tới. Nhận định này cho thấy cuộc họp sắp tới của Fed sẽ rất căng thẳng, khi một số ủng hộ cắt giảm mạnh, trong khi số khác muốn giữ nguyên hiện trạng.

Thách thức đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách là mặc dù có dấu hiệu thị trường lao động suy yếu, nhưng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và có nguy cơ tăng thêm do các đợt tăng thuế mới. Dữ liệu lao động gần đây cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đã tăng nhiều nhất trong gần ba tháng.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay cũng giảm 0,4% xuống 38,03 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,6% xuống 1.343,80 USD, trong khi giá palladium tăng nhẹ 0,2% lên 1.112,85 USD.

