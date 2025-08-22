Thị trường Giá vàng hôm nay 22/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn ở đỉnh kỷ lục, vàng thế giới giảm nhẹ Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Giá vàng SJC ở đỉnh kỷ lục 125,4 triệu đồng, vàng nhẫn ở đỉnh 120,5 triệu, giá vàng thế giới giảm nhẹ khi PMI sản xuất tăng mạnh

Giá vàng trong nước hôm nay 22/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 22/8/2025, giá vàng SJC trong nước đang ở đỉnh kỷ lục mới. Cụ thể:

Giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 20/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,9-125,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 22/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,3-120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 22/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 22/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

124,4 125,4

+600 +600 Tập đoàn DOJI

124,4 125,4

+600

+600 Mi Hồng

124,9 125,4

+600 +600 PNJ

124,4

125,4

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

124,4

125,4

+600 +600

Phú Quý 123,4 125,4

+600 +600

Giá vàng thế giới hôm nay 22/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 22/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3344 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 27,93 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.5320 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,97 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,43 triệu đồng/lượng.

Trong nước, giá vàng SJC liên tục lập kỷ lục mới dù chênh lệch rất lớn so với giá thế giới. Theo chuyên gia Trần Duy Phương, thị trường trong nước biến động mạnh do nhu cầu mua vàng cao nhưng nguồn cung hạn chế. Trên thị trường tự do, giá bán vàng miếng SJC đã lên tới 125,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào cũng ở mức rất cao là 124,9 triệu đồng/lượng. Tình trạng này phản ánh việc các cửa hàng nhỏ buộc phải mua vào với giá cao do thị trường khan hiếm người bán.

Giá vàng thế giới giảm rất nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị thượng đỉnh Jackson Hole vào thứ 6. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ cung cấp những tín hiệu quan trọng về định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,13%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 0,12%, xuống mức 3384 USD/ounce. Đồng USD tăng 0,4% khiến giá vàng định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà mua hàng từ nước ngoài.

Giá vàng giảm nhẹ sau khi dữ liệu sơ bộ cho thấy hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 8. Số liệu từ S&P Global công bố hôm thứ 5 cho thấy chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tăng lên 53,3 so với mức 49,8 của tháng 7, đạt mức cao nhất trong 39 tháng. Báo cáo ghi nhận đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực sản xuất tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2024.

Dà giảm của giá vàng thế giới bị kìm hãm sau khi dữ liệu về doanh số bán nhà hiện có của Mỹ trong tháng 7 tăng 2,0%. Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ công bố doanh số bán nhà toàn quốc đạt tốc độ điều chỉnh theo mùa là 4,01 triệu căn, cao hơn đáng kể so với dự báo giảm xuống 3,92 triệu của các nhà kinh tế.

Các nhà phân tích cho rằng phản ứng của thị trường sẽ phụ thuộc vào nội dung bài phát biểu của ông Powell. Nhà phân tích Edward Meir từ Marex nhận định nếu ông Powell báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, thị trường có thể sẽ không biến động nhiều vì kịch bản này đã được tính toán trước. Tuy nhiên, nếu ông đề cập đến khả năng giảm lãi suất vào các tháng sau đó như tháng 10, 11 hoặc 12, đồng USD có thể suy yếu và đẩy giá vàng tăng cao hơn.

Biên bản cuộc họp mới nhất của FOMC công bố rạng sáng thứ 5 cho thấy đa số quan chức Fed tin rằng rủi ro lạm phát đáng lo ngại hơn các vấn đề của thị trường lao động Mỹ. Thuế quan thương mại đã làm gia tăng bất đồng trong ủy ban thiết lập lãi suất. Nhiều thành viên FOMc cho rằng lạm phát Mỹ đã vượt quá 2% trong một thời gian dài, làm tăng nguy cơ kỳ vọng lạm phát dài hạn mất ổn định nếu tác động của thuế quan cao hơn kéo dài.

Về diễn biến khác, xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang Mỹ tháng trước tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 3, với lượng vàng thỏi chuyển đến Mỹ trong tháng 7 đạt gần 51 tấn. Kim ngạch xuất khẩu vàng kỷ lục này chiếm hơn 2/3 thặng dư thương mại của Thụy Sĩ với Mỹ trong quý 1/2025. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cho rằng không nên tính lượng xuất khẩu vàng lớn sang Mỹ khi phân tích mối quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc tăng 0,6% lên 38,11 USD/ounce, bạch kim giảm nhẹ 0,1% xuống 1.338,85 USD trong khi palladium giảm 1,2% xuống 1.100,79 USD.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới đang có xu hướng đi ngang và khó tăng mạnh trong thời gian tới, trừ khi lãi suất toàn cầu giảm. Ông Brian Lan từ GoldSilver Central nhận định giá vàng sẽ tiếp tục dao động trong khoảng 3.300 đến 3.400 USD/ounce trong ngắn hạn.

Công ty nghiên cứu BMI thuộc Fitch Solutions đã điều chỉnh tăng dự báo giá vàng năm 2025 lên 150 USD, lên mức 3.250 USD/ounce. BMI cho rằng giá vàng sẽ duy trì ở mức cao trong những tuần tới khi thị trường chuẩn bị cho đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Tuy nhiên, đà tăng của vàng sau khi lãi suất được cắt có thể sẽ bị hạn chế vì phần lớn yếu tố này đã được phản ánh vào giá từ trước.

Randy Smallwood, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Wheaton Precious Metals bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của giá vàng. Ông không nghĩ vàng sẽ dừng lại ở mức 3.300 USD và kỳ vọng bạc sẽ vượt trội hơn nhờ sự quan tâm gia tăng từ giới đầu tư nhỏ lẻ.

Về mặt kỹ thuật, phe giá tăng vàng kỳ hạn tháng Mười hai vẫn nắm lợi thế trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tiếp theo của phe giá tăng là đẩy giá đóng cửa vượt trên ngưỡng kháng cự vững chắc ở 3.500,00 USD. Trong khi đó, phe giá giảm đang hướng đến việc đẩy giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tại mức thấp nhất của tháng Bảy là 3.319,20 USD. Ngưỡng kháng cự gần nhất ở 3.400,00 USD và sau đó là mức cao nhất tuần tại 3.403,60 USD. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên ở mức thấp nhất tuần 3.353,40 USD và tiếp theo là 3.350,00 USD.

Trong ngắn hạn, giá vàng giảm chủ yếu do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các bất ổn chính sách tiền tệ. Bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed sẽ là yếu tố then chốt định hướng thị trường. Ngoài ra, áp lực bán chốt lời cũng xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những động thái tích cực nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và cải thiện quan hệ thương mại với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng bày tỏ sự hài lòng với các mức thuế hiện tại và cho rằng mọi thứ đang diễn tiến tốt.

Một yếu tố quan trọng khác là kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Morgan Stanley cảnh báo thị trường có thể đang quá lạc quan về khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách. Mặc dù một số phát biểu gần đây có vẻ ôn hòa, nhưng mức độ nới lỏng thực tế có thể sẽ thấp hơn nhiều so với những gì thị trường kỳ vọng.

Về trung hạn, triển vọng của vàng vẫn khá tích cực. Các căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và châu Âu là những vấn đề lâu dài và khó giải quyết. Hơn nữa, Fed đang có xu hướng giảm lãi suất và đồng USD được dự báo sẽ suy yếu, điều này hỗ trợ giá vàng.

Một yếu tố nền tảng khác là nhiều quốc gia đang dần giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ khi nợ công của Mỹ tăng vượt 37,000 tỷ USD. Trung Quốc đã giảm lượng trái phiếu chính phủ Mỹ trong 3 tháng liên tiếp, xuống còn 756 tỷ USD, thấp nhất kể từ năm 2009. Dù vậy, tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nước ngoài nắm giữ vẫn tăng lên mức kỷ lục 9,130 tỷ USD vào tháng 6/2025.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng. Bà Nicky Shiels từ MKS PAMP vừa điều chỉnh dự báo giá vàng trung bình năm 2025 lên 3.200 USD/ounce, tăng 8% so với trước đó. Bà kỳ vọng giá có thể chạm mốc 3.600 USD/ounce vào cuối năm 2026. Lý do là bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển sang một "kỷ nguyên tài khóa mới" với mức nợ công kỷ lục, lãi suất cao và áp lực lớn lên các ngân hàng trung ương. Điều này củng cố vị thế của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư.