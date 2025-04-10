Kinh tế Giá vàng chiều nay 4/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều 4/10/2025 tăng mạnh, vàng miếng SJC, DOJI, BTMC chạm 136,6-138,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tăng 600-800 nghìn đồng, dao động 132,6-136,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/10/2025

Tính đến 15h00 hôm nay 4/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ 200 nghìn đồng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, nâng mức niêm yết lên lần lượt 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 138,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng tăng đồng bộ 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, chốt phiên ở mức 136,6 triệu đồng/lượng mua vào và 138,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát ghi nhận mức giá mua vào cao nhất trong số các thương hiệu, đạt 137,6 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng so với phiên trước. Giá bán ra cũng được điều chỉnh lên 138,6 triệu đồng/lượng, cùng mức tăng 800 nghìn đồng.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giá vàng được cập nhật với mức tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, lần lượt là 136,6 triệu đồng/lượng và 138,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý gây chú ý khi giá mua vào tăng 900 nghìn đồng, lên 136 triệu đồng/lượng, mức tăng mạnh nhất trong số các thương hiệu hôm nay. Giá bán ra cũng tăng 800 nghìn đồng, đạt 138,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 15h00 ngày 4/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI được niêm yết ở mức 132,6 triệu đồng/lượng (mua) và 135,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 133,6 triệu đồng/lượng (mua) và 136,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 4/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Ngày 4/10/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 136,6 138,6 +800 +800 Tập đoàn DOJI 136,6 138,6 +800 +800 Mi Hồng 137,6 138,6 +800 +800 PNJ 136,6 138,6 +800 +800 Vietinbank Gold 138,6 +800 Bảo Tín Minh Châu 136,6 138,6 +800 +800 Phú Quý 136,0 138,6 +900 +800

1. DOJI - Cập nhật: 04/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 136.600

▲800K 138.600

▲800K AVPL/SJC HCM 136.600

▲800K 138.600

▲800K AVPL/SJC ĐN 136.600

▲800K 138.600

▲800K Nguyên liệu 9999 - HN 127.600

▲600K 129.600

▲600K Nguyên liệu 999 - HN 127.100

▲600K 129.100

▲600K

2. PNJ - Cập nhật: 04/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 136.600

▲800K 138.600

▲800K Hà Nội - PNJ 136.600

▲800K 138.600

▲800K Đà Nẵng - PNJ 136.600

▲800K 138.600

▲800K Miền Tây - PNJ 136.600

▲800K 138.600

▲800K Tây Nguyên - PNJ 136.600

▲800K 138.600

▲800K Đông Nam Bộ - PNJ 136.600

▲800K 138.600

▲800K

3. AJC - Cập nhật: 04/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 12,900

▲60K 13,500

▲60K Trang sức 99.9 12,890

▲60K 13,490

▲60K NL 99.99 12,700

▲10K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,700

▲10K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,260

▲60K 13,560

▲60K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,260

▲60K 13,560

▲60K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,260

▲60K 13,560

▲60K Miếng SJC Thái Bình 13,660

▲80K 13,860

▲80K Miếng SJC Nghệ An 13,660

▲80K 13,860

▲80K Miếng SJC Hà Nội 13,660

▲80K 13,860

▲80K

4. SJC - Cập nhật: 04/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.600

▲800K 138.600

▲800K Vàng SJC 5 chỉ 136.600

▲800K 138.620

▲800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136.600

▲800K 138.630

▲800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 132.300

▲800K 135.000

▲800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 132.300

▲800K 135.100

▲800K Nữ trang 99,99% 129.500

▲800K 132.500

▲800K Nữ trang 99% 126.188

▲792K 131.188

▲792K Nữ trang 68% 82.759

▲544K 90.259

▲544K Nữ trang 41,7% 47.908

▲333K 55.408

▲333K

Giá vàng thế giới hôm nay 4/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Giá vàng thế giới, lúc 15h00 ngày 4/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3885,0 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 29,5 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,02 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (136,6-138,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 10,58 triệu.