Kinh tế

Giá vàng chiều nay 4/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn 04/10/2025 15:00

Giá vàng chiều 4/10/2025 tăng mạnh, vàng miếng SJC, DOJI, BTMC chạm 136,6-138,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tăng 600-800 nghìn đồng, dao động 132,6-136,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/10/2025

Tính đến 15h00 hôm nay 4/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ 200 nghìn đồng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, nâng mức niêm yết lên lần lượt 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 138,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng tăng đồng bộ 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, chốt phiên ở mức 136,6 triệu đồng/lượng mua vào và 138,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát ghi nhận mức giá mua vào cao nhất trong số các thương hiệu, đạt 137,6 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng so với phiên trước. Giá bán ra cũng được điều chỉnh lên 138,6 triệu đồng/lượng, cùng mức tăng 800 nghìn đồng.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giá vàng được cập nhật với mức tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, lần lượt là 136,6 triệu đồng/lượng và 138,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý gây chú ý khi giá mua vào tăng 900 nghìn đồng, lên 136 triệu đồng/lượng, mức tăng mạnh nhất trong số các thương hiệu hôm nay. Giá bán ra cũng tăng 800 nghìn đồng, đạt 138,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 4 10 2025 Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 15h00 ngày 4/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI được niêm yết ở mức 132,6 triệu đồng/lượng (mua) và 135,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 133,6 triệu đồng/lượng (mua) và 136,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 4/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nayNgày 4/10/2025
(Triệu đồng)		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC136,6138,6+800+800
Tập đoàn DOJI136,6138,6+800+800
Mi Hồng137,6138,6+800+800
PNJ136,6138,6+800+800
Vietinbank Gold138,6+800
Bảo Tín Minh Châu136,6138,6+800+800
Phú Quý136,0138,6+900+800
1. DOJI - Cập nhật: 04/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN136.600
▲800K		138.600
▲800K
AVPL/SJC HCM136.600
▲800K		138.600
▲800K
AVPL/SJC ĐN136.600
▲800K		138.600
▲800K
Nguyên liệu 9999 - HN127.600
▲600K		129.600
▲600K
Nguyên liệu 999 - HN127.100
▲600K		129.100
▲600K
2. PNJ - Cập nhật: 04/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ136.600
▲800K		138.600
▲800K
Hà Nội - PNJ136.600
▲800K		138.600
▲800K
Đà Nẵng - PNJ136.600
▲800K		138.600
▲800K
Miền Tây - PNJ136.600
▲800K		138.600
▲800K
Tây Nguyên - PNJ136.600
▲800K		138.600
▲800K
Đông Nam Bộ - PNJ136.600
▲800K		138.600
▲800K
3. AJC - Cập nhật: 04/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Trang sức 99.9912,900
▲60K		13,500
▲60K
Trang sức 99.912,890
▲60K		13,490
▲60K
NL 99.9912,700
▲10K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình12,700
▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình13,260
▲60K		13,560
▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An13,260
▲60K		13,560
▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội13,260
▲60K		13,560
▲60K
Miếng SJC Thái Bình13,660
▲80K		13,860
▲80K
Miếng SJC Nghệ An13,660
▲80K		13,860
▲80K
Miếng SJC Hà Nội13,660
▲80K		13,860
▲80K
4. SJC - Cập nhật: 04/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136.600
▲800K		138.600
▲800K
Vàng SJC 5 chỉ136.600
▲800K		138.620
▲800K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ136.600
▲800K		138.630
▲800K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ132.300
▲800K		135.000
▲800K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ132.300
▲800K		135.100
▲800K
Nữ trang 99,99%129.500
▲800K		132.500
▲800K
Nữ trang 99%126.188
▲792K		131.188
▲792K
Nữ trang 68%82.759
▲544K		90.259
▲544K
Nữ trang 41,7%47.908
▲333K		55.408
▲333K

Giá vàng thế giới hôm nay 4/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Giá vàng thế giới, lúc 15h00 ngày 4/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3885,0 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 29,5 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,02 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (136,6-138,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 10,58 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 4 10 2025

      Kinh tế
      Giá vàng chiều nay 4/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

