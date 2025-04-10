Thị trường Giá tiêu hôm nay 4/10/2025: Giảm nhẹ xuống mức 144,000 - 146,000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 4/10/2025 trong nước giảm nhẹ 1000 đồng/kg xuống mức 144,000 - 146,000 đồng/kg. Giá tiêu xuất khẩu Indonesia tăng, Brazil và Malaysia giảm

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua, nằm trong khoảng 144,000 - 146,000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đắk Nông giảm nhẹ 1000 đồng/kg được giao dịch ở mức 145,000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay không thay đổi ở mức 146,000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu giảm 1000 đồng/kg xuống mức 144,000 đồng/kg.

Thị trường

(khu vực khảo sát)

Giá tiêu ngày 4/10/2025

(Đơn vị: VNĐ/kg)

Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg)

Đắk Lắk

146,000

-

Gia Lai

144,000

-1000

Đắk Nông

145,000

-1000

Bà Rịa – Vũng Tàu

145,000

-1000

Bình Phước

145,000

-1000

Đồng Nai

145,000

-1000



Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,013 USD/tấn, tăng nhẹ 0,41% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung giảm mạnh so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 4/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

7,013

+0,41

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,200

-4,84

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,500

-1,05

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9,937 USD/tấn, tăng 0,4% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA giảm mạnh 500 USD/tấn xuống mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 4/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

9,938

-0,4

Tiêu trắng Malaysia ASTA

12,500

-4

Tiêu trắng Việt Nam

9,250

-



Thị trường hồ tiêu Việt Nam đang bước vào giai đoạn khan hiếm hàng hóa. Lượng tồn kho trong nước tiếp tục sụt giảm, trong khi phải mất thêm khoảng bốn tháng nữa mới đến vụ thu hoạch mới. Điều này khiến lượng hồ tiêu sẵn có trên thị trường ngày càng ít đi, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước vẫn duy trì ở mức ổn định.

Chính sự thiếu hụt nguồn cung đã giữ giá tiêu trong nước ở mức cao và khó có khả năng giảm mạnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, diễn biến tăng giá của đồng USD đang trở thành một yếu tố bất lợi đáng chú ý. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, hồ tiêu Việt Nam trở nên đắt đỏ hơn đối với khách hàng thanh toán bằng các đồng tiền khác như Euro, Rupee hay Nhân dân tệ.

Không chỉ làm giảm sức hấp dẫn của hồ tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn thu hẹp biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu, vốn đã phải gồng mình trước chi phí đầu vào cao.

Trong bức tranh nhiều khó khăn, một tín hiệu tích cực đến từ chi phí logistics. Bất chấp những ảnh hưởng của các cơn bão gần đây tại châu Á khiến một số tuyến vận tải biển bị gián đoạn, giá cước vận chuyển container đi châu Âu và Địa Trung Hải đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2023.

Diễn biến này giúp doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam giảm bớt áp lực chi phí, đồng thời tạo cơ hội nâng cao sức cạnh tranh ở những thị trường xa.