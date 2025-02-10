Thị trường Giá nông sản hôm nay 2/10/2025: Cà phê tăng mạnh, giá tiêu không có biến động Giá nông sản ngày 2/10/2025, cà phê tăng mạnh so với hôm qua trong khoảng 116,500 - 117,900 đồng/kg. Giá tiêu không có biến động nằm trong khoảng 145,000 - 146,000 đồng/kg.

Giá cà phê tăng mạnh cả ở trong nước và thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4403 USD/tấn, tăng 4,83% (203 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 4,83% (202 USD/tấn), đạt 4388 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,41% (9,05 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 383,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,54% (9,1 US cent/pound), lên mức 368,05 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay 2/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê Lâm Đồng tăng mạnh từ 1,700 đến 1,900 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 116,500 - 117,900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117,900 đồng/kg, tăng mạnh 1,900 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117,700 đồng/kg, tăng 1,700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1,500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 117,700 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1,800 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 116,500 đồng/kg.

Niên vụ cà phê 2024-2025 khép lại với giá cà phê cao kỷ lục, giúp Việt Nam lần đầu đạt doanh thu hơn 8,4 tỉ USD từ xuất khẩu.

Giá hồ tiêu không thay đổi

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước không thay đổi nằm trong khoảng 145,000 - 146,000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 146,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 146,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 145,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 146,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 146,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Còn tại khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) giá tiêu hôm nay không thay đổi so với hôm qua, được thu mua với mức 146,000 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 6,979 USD/tấn, không thay đổi so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá nhìn chung vẫn ổn định. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,500 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,600 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9,889 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn giữ ổn định ở mức 13,000 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.