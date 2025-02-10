Thị trường Giá dầu thế giới hôm nay 2/10/2025: Giảm xuống thấp nhất kể từ đầu tháng 9 Giá dầu thế giới hôm nay 2/10/2025: Giá dầu lao dốc, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9 khi OPEC+ tính chuyện tăng sản lượng và nhu cầu tại Mỹ suy giảm.

Thị trường năng lượng toàn cầu ngày 2/10 ghi nhận giá dầu tiếp tục trượt dốc, nối dài chuỗi giảm từ hai phiên trước. Nhà đầu tư đang theo dõi sát kế hoạch tăng sản lượng từ OPEC+ cùng với những tín hiệu cho thấy nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ và châu Á đang yếu đi.

Trong phiên giao dịch, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 12 giảm 56 cent, tương đương 0,9%, xuống 65,47 USD/thùng. Dầu WTI Mỹ giao tháng 11 cũng mất 53 cent, về mức 61,84 USD/thùng.

Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9, sau khi giá đã lao dốc hơn 3% vào đầu tuần và tiếp tục mất thêm 1,5% trong phiên hôm thứ Ba.

Theo các nguồn tin, OPEC+ đang cân nhắc nâng sản lượng thêm khoảng 500.000 thùng/ngày trong tháng 11, gấp ba lần so với mức tăng hồi tháng 10, khi Ả Rập Saudi muốn giành lại thị phần. Tuy nhiên, OPEC đã đăng tải trên X khẳng định các thông tin về kế hoạch tăng sản lượng như vậy là gây hiểu lầm.

Bên cạnh đó, báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết trong tuần kết thúc ngày 26/9, lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất lại tăng, phản ánh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu chưa ổn định.

Nhu cầu châu Á suy yếu và tác động từ chính trị toàn cầu

Ở châu Á, khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, dữ liệu sản xuất công nghiệp cho thấy hoạt động chế tạo tại nhiều nền kinh tế lớn đều giảm trong tháng 9, khiến lo ngại về nhu cầu năng lượng ngày càng lớn.

Ngoài ra, kỷ lục sản lượng dầu của Mỹ, sự thận trọng trước thềm cuộc họp OPEC+ sắp tới cùng bối cảnh Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì bất đồng ngân sách cũng góp phần làm thị trường thêm bi quan. Theo các chuyên gia, việc Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động đã khiến nhiều báo cáo kinh tế quan trọng, trong đó có báo cáo việc làm tháng 9, có nguy cơ bị hoãn lại, làm tăng sự bất ổn.

Một yếu tố khác khiến thị trường dầu thêm biến động là tình hình nguồn cung từ Nga. Các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu khí đã gây gián đoạn xuất khẩu từ Moscow, trong khi giới phân tích cho rằng các cuộc đàm phán Mỹ - Nga nhằm cải thiện quan hệ có thể diễn ra vào cuối mùa thu này.