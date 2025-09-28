Chủ Nhật, 28/9/2025
Thị trường

Giá dầu thế giới hôm nay 28/9/2025: Giá dầu Brent vượt 70 USD/thùng

Quốc Duẩn 28/09/2025 04:45

Giá dầu thế giới hôm nay 28/9/2025: Giá dầu thế giới tăng phiên cuối tuần sau khi Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng của Nga, làm gián đoạn xuất khẩu nhiên liệu.

Trong phiên giao dịch ngày 28/9, giá dầu ghi nhận sự bứt phá. Dầu Brent chốt ở mức 70,13 USD/thùng, tăng 71 cent (1,02%). Dầu WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 65,72 USD/thùng, tăng 74 cent (1,14%). Cả hai loại dầu đều hướng tới mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 6.

Giá dầu thế giới hôm nay 28/9/2025: Giá dầu Brent vượt 70 USD/thùng

Nguyên nhân chính đến từ các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở năng lượng của Nga, khiến nguồn cung xuất khẩu bị gián đoạn. Nga cũng tuyên bố sẽ cấm xuất khẩu một phần dầu diesel cho tới cuối năm và kéo dài lệnh cấm xăng đã ban hành trước đó.

Sự sụt giảm công suất lọc dầu đã khiến một số khu vực của Nga thiếu hụt nhiên liệu. Đồng thời, NATO cảnh báo sẽ có phản ứng nếu không phận thành viên bị xâm phạm, làm gia tăng nguy cơ các lệnh trừng phạt mới đối với ngành dầu khí Nga.

Bên cạnh yếu tố chiến sự, thị trường cũng theo dõi nguồn cung từ Iraq. Theo thông báo từ SOMO, xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan tự trị sẽ nối lại vào ngày thứ 7, thông qua đường ống đến cảng Ceyhan (Thổ Nhĩ Kỳ). Đây được coi là nguồn bổ sung quan trọng có thể làm hạ nhiệt áp lực thiếu hụt.

Về phía nhu cầu, Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quý II tăng 3,8% so với cùng kỳ, cao hơn ước tính ban đầu 3,3%. Điều này củng cố triển vọng tiêu thụ năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vừa hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, lần đầu tiên kể từ tháng 12.

Tuy vậy, số liệu kinh tế khả quan hơn dự kiến có thể khiến Fed thận trọng hơn với kế hoạch cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Nếu nguồn cung từ Nga sang Trung Quốc và Ấn Độ bị thay đổi, hai quốc gia này sẽ phải tìm nguồn thay thế, tạo thêm áp lực cho thị trường dầu mỏ.

