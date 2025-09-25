Thị trường Giá dầu thế giới hôm nay 25/9/2025: Giá dầu tăng nhờ tồn kho tại Mỹ giảm Giá dầu thế giới hôm nay 25/9/2025: Giá dầu bật tăng hơn 1% do tồn kho tại Mỹ giảm, cùng lúc nguồn cung từ Nga, Venezuela và Kurdistan gặp khó khăn.

Báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm trong tuần qua. Thông tin này ngay lập tức đẩy giá dầu tăng mạnh, củng cố niềm tin rằng nguồn cung đang thắt chặt. Dầu Brent tăng 97 cent (1,4%) lên 68,60 USD/thùng, còn WTI tăng 99 cent (1,6%) lên 64,40 USD/thùng.

Ukraine thông báo đã tấn công hai trạm bơm dầu tại Volgograd, làm gián đoạn dòng chảy ở khu vực xuất khẩu chiến lược của Nga. Tại thành phố cảng Novorossiisk, tình trạng khẩn cấp được ban bố khi hoạt động xuất khẩu dầu và ngũ cốc bị ảnh hưởng.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine cũng khiến nhiều nhà máy lọc dầu Nga phải giảm công suất, gây thiếu hụt một số loại nhiên liệu.

Kế hoạch nối lại xuất khẩu dầu từ Kurdistan tiếp tục bị trì hoãn khi hai nhà sản xuất lớn yêu cầu bảo đảm trả nợ. Điều này khiến khoảng 230.000 thùng/ngày không thể chảy sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Venezuela, Chevron cũng buộc phải giảm xuất khẩu vì các ràng buộc giấy phép từ Mỹ. Những yếu tố này càng đẩy giá dầu lên trong ngắn hạn.

Mỹ kêu gọi Liên minh châu Âu tăng tốc loại bỏ dầu khí Nga, trong khi Tổng thống Trump khẳng định Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ. Iran lại tuyên bố vẫn duy trì xuất khẩu sang Trung Quốc và sẽ không có thêm hạn chế mới. Bối cảnh này khiến thị trường dầu toàn cầu nhạy cảm hơn với các động thái chính trị.

Dù giá dầu đang tăng nhờ nguồn cung thiếu hụt, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo sản lượng dầu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm nay và có thể tạo ra dư cung vào năm 2026. Thị trường vì thế đứng giữa hai chiều tác động: ngắn hạn bị hỗ trợ bởi nguồn cung gián đoạn, nhưng dài hạn vẫn đối mặt với nguy cơ dư thừa.