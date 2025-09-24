Thị trường Giá dầu thế giới hôm nay 24/9/2025: Bật tăng khi xuất khẩu từ Kurdistan chưa nối lại Giá dầu thế giới hôm nay 19/9/2025: Giá dầu thế giới tăng trở lại sau khi kế hoạch khôi phục xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan (Iraq) sang Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đình trệ.

Trong phiên giao dịch ngày 24/9, giá dầu Brent tăng 1,18 USD, tương đương 1,8%, lên mức 67,75 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ cũng tăng 1,27 USD, tương đương 2%, đạt 63,55 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều lấy lại phần nào mức giảm trước đó, sau 4 phiên liên tiếp mất giá khoảng 3%.

Việc xuất khẩu dầu qua đường ống từ khu vực Kurdistan (Iraq) sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được nối lại, dù trước đó có kỳ vọng về một thỏa thuận giữa chính quyền trung ương Iraq, chính quyền khu vực Kurdistan và các công ty dầu khí.

Hai nhà sản xuất lớn yêu cầu bảo đảm thanh toán nợ trước khi đồng ý bơm dầu trở lại. Kế hoạch này dự kiến sẽ đưa khoảng 230.000 thùng dầu/ngày ra thị trường, vốn bị dừng từ tháng 3/2023.

Bức tranh chung cho thấy giá dầu vẫn chịu áp lực bởi dự báo dư cung. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán nguồn cung toàn cầu sẽ tiếp tục tăng nhanh trong năm nay, đồng thời có thể dư thừa mạnh hơn từ 2026 khi OPEC+ và các quốc gia ngoài khối đều mở rộng sản lượng. Tuy vậy, nguy cơ thiếu hụt vẫn tồn tại khi Liên minh châu Âu cân nhắc áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn với xuất khẩu dầu của Nga, cùng với căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.

Khảo sát sơ bộ cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ có thể đã tăng trong tuần trước, trong khi tồn kho xăng và dầu chưng cất giảm. Giới đầu tư chờ đợi báo cáo chính thức từ Viện Dầu khí Mỹ để đánh giá rõ hơn.

Theo giới phân tích, diễn biến tồn kho dầu chưng cất là yếu tố cần theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh Ukraine vừa tấn công hai cơ sở phân phối dầu của Nga tại Bryansk và Samara, làm dấy lên lo ngại mới về nguồn cung.