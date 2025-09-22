Thị trường Giá dầu thế giới hôm nay 22/9/2025: Tăng nhẹ trước căng thẳng chính trị Giá dầu thế giới hôm nay 19/9/2025: Giá dầu khởi đầu tuần mới với mức tăng nhẹ do căng thẳng tại châu Âu và Trung Đông, dù nguồn cung gia tăng tiếp tục tạo sức ép lên thị trường.

Ngày 22/9, giá dầu Brent tăng 0,42% lên 66,96 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ nhích 0,32% lên 62,88 USD/thùng.

Động lực chính đến từ những bất ổn leo thang tại châu Âu và Trung Đông, khiến thị trường lo ngại về nguy cơ gián đoạn an ninh năng lượng.

Cuối tuần qua, không phận Ba Lan và Estonia ghi nhận nhiều vụ vi phạm từ máy bay quân sự Nga. Các nước NATO lập tức triển khai máy bay chiến đấu để bảo đảm an toàn, trong bối cảnh Nga tăng cường không kích gần biên giới Ukraine. Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn về cáo buộc xâm phạm không phận, càng làm bức tranh an ninh thêm căng thẳng.

Ngoài châu Âu, tình hình Trung Đông cũng khiến giá dầu nhạy cảm hơn. Việc bốn quốc gia phương Tây công nhận nhà nước Palestine đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Israel. Đây là khu vực vốn được xem là “trái tim dầu mỏ” của thế giới, nên bất kỳ biến động chính trị nào cũng nhanh chóng tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Bên cạnh những yếu tố chính trị, thị trường vẫn chịu áp lực từ nguồn cung lớn. Iraq cho biết đã nâng xuất khẩu dầu trong tháng 8 lên 3,38 triệu thùng/ngày, dự kiến tháng 9 sẽ đạt từ 3,4 đến 3,45 triệu thùng/ngày.

Xu hướng này đến từ việc nhiều quốc gia trong OPEC+ nới lỏng cắt giảm sản lượng nhằm bù đắp nguồn thu suy giảm.

Ngoài ra, kỳ vọng về lãi suất thấp hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chưa đủ mạnh để thúc đẩy nhu cầu. Trong tuần trước, cả Brent và WTI đều giảm hơn 1% do lo ngại tiêu thụ toàn cầu suy yếu vì các rào cản thương mại.

Theo chuyên gia Michael McCarthy của Moomoo Australia và New Zealand, các giả định thị trường hiện đều xoay quanh việc nguồn cung tiếp tục gia tăng từ Mỹ, OPEC+ và cả Nga. Nếu căng thẳng chính trị kéo dài song song với sản lượng xuất khẩu tăng, giá dầu nhiều khả năng sẽ biến động mạnh và khó giữ ở mức ổn định.