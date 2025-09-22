Thị trường Giá tiêu hôm nay 22/9/2025: Giữ giá ở mức cao, thị trường tiếp tục thuận lợi Giá tiêu hôm nay 22/9 ở mức 147,000 - 150,000 đồng/kg. Nguồn cung thấp kỳ vọng giúp giá tiêu tăng trong ngắn hạn, thị trường nhận định là tiếp tục thuận lợi

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Trong tuần qua, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm 1000 đồng/kg so với tuần trước.

Giá tiêu trong nước hiện đang nhận được sức hỗ trợ từ tình trạng tồn kho giảm và nhu cầu nhập khẩu ổn định từ các thị trường trọng điểm. Tình hình cung ứng toàn cầu không dư thừa do nhiều quốc gia hạn chế xuất khẩu. Thêm vào đó, các doanh nghiệp Việt Nam đang giảm nhập khẩu tiêu thô để tái xuất, khiến nguồn cung nội địa trở nên khan hiếm hơn.

Tuần vừa qua, giá tiêu trong nước cơ bản giữ ổn định, mặc dù có giảm nhẹ trung bình 1000 đồng/kg. Số liệu từ Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho thấy, trong 16 ngày đầu tháng 9, lượng tiêu xuất khẩu đạt 10.544 tấn với giá trị 69,3 triệu USD, gần như tương đương với tháng trước đó.

Thị trường Mỹ dù vẫn dẫn đầu nhưng đã giảm 15,4% về lượng. Ngược lại, nhập khẩu vào Trung Quốc và UAE lại tăng mạnh, lần lượt là 47% và 31,6%. Về hoạt động nhập khẩu, Việt Nam chỉ nhập khẩu 998 tấn, trị giá 6,2 triệu USD.

Giá tiêu hôm nay 22/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 20/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với hôm qua ở mức 7,027 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,957 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Trong tuần qua, giá tiêu đen Brazil và Indonesia diễn biến trái chiều. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung của Indonesia kết thúc tuần qua giảm 0,66% (tương ứng 47 USD/tấn) so với tuần trước. Ngược lại, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng 1,54% (100 USD/tấn) trong tuần qua.

Trong khi đó, giá tiêu đen ASTA Malaysia và Việt Nam vẫn duy trì ổn định.

Cùng thời điểm khảo sát, tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 0,67% (67 USD/tấn) so với tuần trước. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA và Việt Nam tuần qua đi ngang ở mức 12.900 USD/tấn và 9.250 USD/tấn.