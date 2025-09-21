Thị trường Giá tiêu hôm nay 21/9/2025: Giữ giá ở mức cao Giá tiêu hôm nay 21/9 ở mức 147,000 - 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua, hàng tồn kho trong nước có xu hướng giảm, hỗ trợ giữ giá tiêu ở mức cao.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Theo Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, lượng hàng tồn kho trong nước đang giảm dần. Cùng lúc đó, nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chính lại có khả năng tăng lên. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giữ cho giá tiêu duy trì ở mức cao trong thời gian sắp tới.

Dự báo giá tiêu ngắn hạn sẽ còn nhiều biến động. Giá cả phụ thuộc phần lớn vào tình hình thời tiết tại các vùng trồng trọt và nhu cầu nhập khẩu từ những thị trường lớn. Dù vậy, thị trường vẫn được đánh giá là khá thuận lợi cho bà con nông dân và các doanh nghiệp. Lý do là sự quan tâm mua hàng từ khách quốc tế vẫn ổn định, trong khi nguồn cung từ một số nước sản xuất lại đang bị hạn chế.

Một điểm đáng chú ý là các doanh nghiệp Việt Nam dự kiến sẽ giảm nhập khẩu tiêu thô để chế biến và tái xuất sang thị trường Mỹ. Việc giảm nhập khẩu tiêu cũng góp phần khiến nguồn cung trong nước không dồi dào, từ đó hỗ trợ giá tiêu giữ được ở mức cao.

Giá tiêu hôm nay 21/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 20/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với hôm qua ở mức 7,027 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,957 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.