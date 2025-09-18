Thị trường Giá tiêu hôm nay 18/9/2025: Giảm nhẹ sau chuỗi ngày đứng giá Giá tiêu hôm nay 18/9 ở mức 147,000 - 150,000 đồng/kg. Giá tiêu giảm nhẹ sau gần 1 tuần đứng giá. Giá tiêu phụ thuộc vào nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ trở lại so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Trong nước, nguồn cung đang giảm dần do vụ thu hoạch đã kết thúc và phần lớn nông dân đã bán hết sản lượng. Lượng hàng tồn kho hiện không còn nhiều, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải thu mua để kịp giao các đơn hàng đã ký kết.

Theo dự báo của doanh nghiệp, giá tiêu thời gian tới có thể biến động tùy thuộc vào thời tiết ở vùng trồng và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn.

Trong ngắn hạn, thị trường vẫn được đánh giá là thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp nhờ nhu cầu quốc tế ổn định cùng với tình trạng nguồn cung hạn chế ở một số quốc gia sản xuất chính.

Tại Brazil, vụ thu hoạch đã hoàn tất nên áp lực bán ra giảm bớt. Dù Việt Nam và Brazil vẫn còn hàng tồn kho, nông dân và thương nhân đều chưa vội bán. Bên cạnh đó, hoạt động mua mang tính đầu cơ cùng với nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc tiếp tục là yếu tố giúp giá tiêu giữ được sự ổn định ở mức cao.

Giá tiêu hôm nay 18/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 17/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,101 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,062 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.