Thị trường Giá tiêu hôm nay 15/9/2025: 2 tuần giảm liên tiếp Giá tiêu hôm nay 15/9 trải qua 2 tuần giảm liên tiếp nằm ở mức 148,000 - 151,000 đồng/kg. Ngược lại, giá tiêu xuất khẩu lại tăng từ 100 đến 430 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Dù Mỹ đã chính thức áp thuế quan 20% đối với hàng hóa Việt Nam, giá tiêu trong nước vẫn ghi nhận duy trì ở mức cao. Kết thúc tuần qua, giá tiêu tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm giảm từ 1000 đến 3000 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai cùng giảm 1000 đồng/kg trong tuần qua. Giá tiêu tại Gia Lai và Bình Phước giảm lần lượt 2000 đồng/kg và 3000 đồng/kg so với tuần trước.

Giá tiêu hôm nay 15/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 14/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,074 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,024 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước tuần này giảm nhưng giá tiêu xuất khẩu lại tăng từ 100 đến 430 USD/tấn. Xuất khẩu tiêu được kỳ vọng sẽ là lực đỡ chính cho giá tiêu Việt Nam, khi nhu cầu tăng cao từ các thị trường lớn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới tăng giảm trái chiều trong tuần qua. Trong đó, giá tiêu Lampung của Indonesia giảm nhẹ 12 USD/tấn so với tuần trước. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm mạnh hơn, với mức giảm 100 USD/tấn.

Ngược lại, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tăng từ 360 đến 430 USD/tấn, đối với loại 500 g/l và 550 g/l. Trong khi đó, giá tiêu đen ASTA Malaysia đi ngang trong cả tuần qua.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tuần qua giảm 18 USD/tấn. Trái lại, tiêu trắng Việt Nam tăng 100 USD/tấn. Riêng giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn duy trì ở mức 12.900 USD/tấn.