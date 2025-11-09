Thị trường Giá tiêu 11/9/2025: Giảm nhẹ tại Đồng Nai, thế giới đi ngang Giá tiêu hôm nay 11/9 ở mức 150,000 - 153,000 đồng/kg. Giảm nhẹ 1000 đồng/kg tại Đồng Nai. Từ nay đến cuối năm 2025, giá tiêu khó có khả năng giảm sâu

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ tại Đồng Nai so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150,000 đồng/kg đến 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 152,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước đang có xu hướng tăng. Từ mức 142,000 đến 143,000 đồng/kg vào ngày 20/8, giá đã duy trì ở mức 150,000 đến 153,000 đồng/kg vào đầu tháng 9.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu (VPSA), nguyên nhân khiến giá tiêu tăng là do mùa thu hoạch (từ tháng 5) đã kết thúc, nguồn cung từ hộ dân không còn nhiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp vẫn cần mua hàng để thực hiện các đơn hàng xuất khẩu đã ký.

Thêm vào đó, việc Mỹ áp thuế cao lên đến 40% đối với hàng chuyển khẩu khiến doanh nghiệp hạn chế nhập khẩu tiêu nguyên liệu, gây thêm áp lực tăng giá.

Về xuất khẩu, kim ngạch 8 tháng đầu năm 2025 đã vượt 1 tỷ USD, cao nhất trong 7 năm qua. Tính riêng tháng 8, cả nước xuất khẩu 166,510 tấn, thu về hơn 1,1 tỷ USD. Mặc dù sản lượng giảm 9,4% so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch lại tăng tới 28% nhờ giá bán cao.

Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 21,4% tổng kim ngạch với 35,697 tấn, dù sản lượng giảm mạnh 31%. Ngược lại, thị trường Trung Quốc tăng trưởng ấn tượng 58%, đạt 13,282 tấn. Các thị trường như UAE và Ấn Độ cũng có mức tăng lần lượt là 9,7% và 13,7%.

Dự báo từ nay đến cuối năm 2025, giá tiêu khó có khả năng giảm sâu. Nhu cầu nhập khẩu mạnh từ Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ giá duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, việc sản lượng xuất khẩu giảm là một thách thức, đòi hỏi ngành hồ tiêu cần có chiến lược ổn định nguồn hàng và mở rộng thị trường để phát triển bền vững.

Giá tiêu hôm nay 11/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 10/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,087 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,042 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil giảm mạnh so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn (giảm 1,54%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.