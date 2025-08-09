Thị trường Giá tiêu hôm nay 8/9/2025: Chốt tuần bình ổn giá Giá tiêu hôm nay 8/9 ở mức 150,000 - 152,000 đồng/kg. Tính chung cả tuần, chỉ có giá tiêu Gia Lai giảm nhẹ 1000 đồng. Giá tiêu xuất khẩu bình quân tăng rất mạnh.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150,000 đồng/kg đến 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 151,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 151,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước đã quay đầu giảm vào cuối tuần, xóa đi toàn bộ mức tăng đạt được trong những ngày đầu tuần. Tính chung cả tuần, chỉ có giá tiêu Gia Lai giảm 1000 đồng/kg so với tuần trước, xuống mức thấp nhất thị trường.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu đạt 1 tỷ 127,8 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lượng xuất khẩu lại giảm 9.4%. Nguyên nhân chính đến từ việc giá tiêu xuất khẩu bình quân tăng rất mạnh. Cụ thể, giá tiêu đen đạt 6.666 USD/tấn và giá tiêu trắng đạt 8.732 USD/tấn. Mức giá này đã tăng lần lượt 41,5% đối với tiêu đen và 38,0% đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm 2024.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam, chiếm 21,4% thị phần. Tuy nhiên, lượng xuất khẩu sang thị trường này trong 8 tháng đầu năm ước đạt 35.697 tấn, giảm 31,1% so với cùng kỳ. Dù đã có sự khởi sắc trở lại trong tháng 8, nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm trong những tháng đầu năm.

Bên cạnh Hoa Kỳ, một số thị trường chính khác cũng ghi nhận những diễn biến trái chiều. Thị trường Trung Quốc có mức tăng trưởng ấn tượng 58,3%, đạt 13.282 tấn và chiếm 8% thị phần. Các thị trường như UAE (12.886 tấn, tăng 9,7%) và Ấn Độ (10.335 tấn, tăng 13,7%) cũng có mức tăng trưởng khả quan. Ngược lại, xuất khẩu sang Đức lại giảm 27%, đạt 8.780 tấn.

Giá tiêu hôm nay 8/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 7/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,086 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,042 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.

Kết thúc tuần qua, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 1,8% (130 USD/tấn) so với tuần trước đó. Trái lại, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng vọt 3,13% (200 USD/tấn).

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA Malaysia và giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định ở. Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 0,14% (14 USD/tấn). Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và tiêu trắng Malaysia ASTA đi ngang trong cả tuần qua.