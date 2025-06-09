Thị trường Giá tiêu hôm nay 6/9/2025: Giá bình ổn, trong nước tăng mua Giá tiêu hôm nay 6/9 ở mức 151,000 - 153,000 đồng/kg, phiên giao dịch bình ổn. Các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua nguồn tiêu trong nước tạo áp lực tăng giá

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giao dịch bình ổn. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 151,000 đồng/kg đến 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 152,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Hiện tại, giá tiêu vẫn đang duy trì ở mức cao hơn nhiều so với đầu tháng 8. Nguyên nhân chính là do nguồn cung trên thị trường dần ổn định trở lại sau đợt nghỉ lễ, trong khi hoạt động xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc giữ giá ở vùng cao.

Lượng nhập khẩu hồ tiêu từ Brazil của các doanh nghiệp trong nước đã giảm mạnh, từ mức 3000 - 4000 tấn/tháng xuống chỉ khoảng 1000 tấn. Điều này buộc các doanh nghiệp phải đẩy mạnh thu mua nguồn tiêu trong nước để thực hiện các đơn hàng đã ký kết, từ đó tiếp tục tạo áp lực tăng giá trong ngắn hạn.

Sơ bộ trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu dự kiến vượt mốc 1 tỷ USD, cao nhất kể từ năm 2018. Dù vậy, con số này vẫn chưa thể so sánh với giai đoạn hoàng kim năm 2015/2016.

Một điểm đáng chú ý là giá tiêu xuất khẩu Việt Nam thấp hơn so với nhiều thị trường khác, cả ở hai chủng loại tiêu đen và tiêu trắng. Điều này cho thấy hồ tiêu Việt Nam vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh nhờ sản lượng lớn, giá thành hợp lý, chất lượng ngày càng được cải thiện và khả năng cung ứng ổn định.

Dự báo ngắn hạn, giá tiêu trong nước tiếp tục được duy trì ở mức cao nếu nguồn cung vẫn hạn chế và được hỗ trợ bởi nhu cầu nhập khẩu tăng cho các lễ hội cuối năm.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, ngành tiêu cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc từ các thị trường cao cấp.

Giá tiêu hôm nay 6/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 5/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,093 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,051 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,650 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.