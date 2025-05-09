Thị trường Giá tiêu hôm nay 5/9/2025: Giảm sau nhiều phiên tăng mạnh Giá tiêu hôm nay 5/9 ở mức 151,000 - 153,000 đồng/kg, điều chỉnh giảm sau nhiều phiên tăng mạnh. Đợt điều chỉnh này do thương lái quyết định bán ra để chốt lời.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm điều chỉnh giảm so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 151,000 đồng/kg đến 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk điều chỉnh giảm 2,000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 2,000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) giảm 1,000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152,000 đồng/kg, giảm 2,000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giảm 2,000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 152,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) giảm 1,000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Sau một chuỗi ngày tăng giá liên tục, giá tiêu trong nước bắt đầu có điều chỉnh giảm. Đợt điều chỉnh này được các chuyên gia đánh giá là không quá bất ngờ.

Nguyên nhân chính đến từ việc nguồn cung ngắn hạn được cải thiện, khi nhiều thương lái quyết định bán ra để chốt lời. Bên cạnh đó, lực mua từ phía các doanh nghiệp xuất khẩu cũng có phần chậm lại sau khi đã tích trữ đủ hàng.

Dù giảm nhẹ, mức giá hiện tại vẫn đang được duy trì ở vùng cao so với cùng thời điểm năm ngoái, cho thấy xu hướng thị trường vẫn còn khá tích cực. Với giá tiêu trung bình trên 152,000 đồng/kg, người trồng tiêu vẫn đang có được lợi nhuận ổn định, một tín hiệu đáng mừng sau nhiều năm chịu cảnh giá thấp.

Tuy nhiên, các biến động từ thị trường thế giới sẽ tiếp tục tác động mạnh đến giá trong nước. Đặc biệt, nhu cầu nhập khẩu từ hai thị trường trọng điểm là Trung Quốc và Mỹ sẽ là yếu tố then chốt quyết định diễn biến giá tiêu trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, giá tiêu dự báo sẽ dao động trong khoảng 152,000 - 153,000 đồng/kg. Mức giá này phụ thuộc nhiều vào hoạt động thu mua của doanh nghiệp và nguồn cung thực tế từ nông dân.

Nhịp điều chỉnh lần này thực chất được xem là một dấu hiệu lành mạnh, giúp thị trường lấy lại thế cân bằng và chuẩn bị cho đợt giao dịch sôi động vào cuối năm.

Giá tiêu hôm nay 5/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 4/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,093 USD/tấn (giảm 0,04%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,051 USD/tấn (giảm 0,03%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,650 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.