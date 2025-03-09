Thị trường Giá tiêu hôm nay 3/9/2025: Tiếp tục tăng mạnh Giá tiêu hôm nay 3/9 ở mức 153,000 - 154,000 đồng/kg, tiếp tục tăng mạnh so với hôm qua. Giá tiêu Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với một số nước sản xuất lớn.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh trong ngày đại lễ Quốc khánh. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 152,000 đồng/kg đến 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 152,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Chuyên gia nhận định giá tiêu tiếp tục tăng điểm do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Yếu tố này kết hợp cùng nhu cầu gia tăng vào cuối năm sẽ hỗ trợ đà tăng của thị trường.

Việt Nam đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh về thuế suất và khả năng cung ứng, giúp duy trì vị trí dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu. Để phát triển bền vững hơn, ngành tiêu cần tập trung đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu mạnh, thay vì chủ yếu dựa vào xuất khẩu nguyên liệu thô.

Giá tiêu thế giới cũng ghi nhận xu hướng tăng tại Ấn Độ và Indonesia. Các nhà phân tích cho rằng động lực tăng giá xuất phát từ nhu cầu ổn định tại thị trường châu Âu, Mỹ và sự phục hồi trong hoạt động nhập khẩu của Trung Quốc.

Mặc dù giá tiêu Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với một số nước sản xuất lớn, khoảng cách chênh lệch đang dần thu hẹp, mang lại thêm lợi thế cho người trồng tiêu trong nước.

Giá tiêu hôm nay 3/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 2/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,216 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,028 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,400 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.