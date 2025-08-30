Thị trường Giá tiêu hôm nay 30/8/2025: Liên tục tăng cao Giá tiêu hôm nay 30/8 ở mức 151,500 - 153,000 đồng/kg, liên tục tăng cao 4 ngày liên tiếp. Nguồn cung trong nước xuống thấp do vụ thu hoạch năm 2025 đã kết thúc

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm liên tục tăng cao từ 1000 đến 2000 đồng/kg so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 151,500 đồng/kg đến 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 2000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 151,500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152,000 đồng/kg, tăng 2000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 152,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tiếp tục chuỗi tăng 4 ngày liên tiếp kể từ đầu tuần, với mức tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Xu hướng này được hỗ trợ bởi nguồn cung đang dần thu hẹp và sự sụt giảm của đồng USD, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch cuối năm.

Những ngày cuối tháng 8 chứng kiến đà tăng mạnh của giá hồ tiêu, đưa mức giá tại các vùng trọng điểm như Tây Nguyên và Đông Nam Bộ lên 151,500 - 153,000 đồng/kg, cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Sự biến động này là kết quả của nhiều yếu tố từ trong nước đến quốc tế.

Một nguyên nhân quan trọng là nguồn cung trong nước đang co hẹp đáng kể do vụ thu hoạch năm 2025 đã kết thúc. Nhiều hộ nông dân không còn hàng để bán, khiến các doanh nghiệp và thương lái phải tích cực thu mua, đẩy giá lên cao.

Nhu cầu xuất khẩu cũng có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, đặc biệt từ các thị trường truyền thống như Mỹ và châu Âu. Chi phí vận chuyển quốc tế ổn định trở lại giúp tiêu Việt Nam tăng sức cạnh tranh. Nhiều nhà nhập khẩu sẵn sàng trả giá cao để đảm bảo nguồn cung, lo ngại tình trạng khan hiếm có thể kéo dài.

Diễn biến hồ tiêu thế giới cũng góp phần củng cố đà tăng. Giá tiêu tại Brazil và một số nước sản xuất khác có xu hướng nhích lên, đồng thời các chủng loại giá trị cao như tiêu trắng của Việt Nam cũng được ghi nhận tăng giá.

Trong bối cảnh nguồn cung trong nước ngày càng khan hiếm và đơn hàng xuất khẩu gia tăng, giá tiêu dự báo sẽ duy trì ở mức cao và có khả năng vượt ngưỡng 153,000 đồng/kg trong thời gian tới.

Giá tiêu hôm nay 30/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 29/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,216 USD/tấn (giảm 0,64%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,028 USD/tấn (giảm 0,65%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,400 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.