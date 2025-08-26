Thị trường Giá tiêu hôm nay 26/8/2025: Tăng mạnh 2000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 26/8/2025 ở mức 145,500 - 148,000 đồng/kg, giá tiêu tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua. Xuất khẩu hồ tiêu đã chính thức vượt mốc 1 tỷ USD

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 145,500 đồng/kg đến 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 2000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 145,500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 146,000 đồng/kg, tăng 2000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 146,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước có tín hiệu tích cực khi tăng 2000 đồng/kg vào ngày 26/8. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu đã ổn định và vượt mốc 1 tỷ USD chỉ sau hơn nửa tháng. Đây là dấu hiệu lạc quan cho bà con nông dân và các doanh nghiệp, khẳng định vị thế quan trọng của hồ tiêu Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Là mặt hàng với hơn 90% sản lượng dành cho xuất khẩu, ngành tiêu phụ thuộc nhiều vào những biến động từ thị trường quốc tế. Thời gian qua, các doanh nghiệp liên tục đối mặt với khó khăn tại những thị trường trọng điểm, chẳng hạn như việc Mỹ siết chặt thuế hay châu Âu thay đổi quy định về chứng thư. Những vấn đề này khiến Hiệp hội Tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhiều lần phải kiến nghị nhằm tháo gỡ rào cản.

Về tổng thể, VPSA dự báo sản lượng tiêu xuất khẩu cả năm 2025 sẽ giảm xuống còn 220,000 tấn so với 250,000 tấn của năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ giá tiêu tăng cao, kim ngạch xuất khẩu vẫn được kỳ vọng đạt khoảng 1,4 tỷ USD. Sau khi trừ đi khoản thuế 20% từ thị trường Mỹ, giá trị thực thu về ước tính vẫn đạt 1,3 tỷ USD, tương đương với năm 2024.

Giá tiêu hôm nay 26/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 25/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng mạnh so với ngày hôm qua ở mức 7,307 USD/tấn (tăng 2,44%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng mạnh so với ngày hôm qua đạt 10,155 USD/tấn (tăng 1,86%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Theo nhận định từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), mức thuế nhập khẩu 50% mà Mỹ dự kiến áp lên hạt tiêu Brazil và Ấn Độ sẽ khiến thị phần của hai quốc gia này tại thị trường Mỹ suy giảm. Đây là cơ hội để tiêu Việt Nam, với mức thuế 20%, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong khi đó, Indonesia với mức thuế chỉ 19% cũng được dự báo sẽ mở rộng thị phần đáng kể.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá tiêu thế giới sẽ tăng trong nửa cuối năm 2025. Dù thị trường hiện đang tạm thời chững lại do chính sách thuế phức tạp và tâm lý người mua thận trọng, nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ dự kiến sẽ bùng nổ trở lại vào quý IV/2025 và quý I/2026.

Với đà tăng giá ấn tượng và kim ngạch xuất khẩu vượt kỳ vọng, ngành tiêu Việt Nam đang trên đà phát triển bền vững. Các cơ quan quản lý khuyến nghị nông dân và doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến thị trường, đồng thời ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất và chất lượng, từ đó tận dụng tối đa cơ hội từ nhu cầu toàn cầu đang phục hồi.