Thị trường Giá tiêu hôm nay 24/8/2025: Tăng 5 ngày liên tiếp Giá tiêu hôm nay 24/8/2025 ở mức 143,500 - 146,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua. Đây là ngày tăng thứ 5 liên tiếp của thị trường trong nước

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm liên tiếp tăng mạnh so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 143,500 đồng/kg đến 146,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tiếp tục tăng 1,000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 143,500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 144,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 144,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 144,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tiếp tục tăng nhẹ vào đầu giờ sáng nay, với mức tăng 1000 đồng/kg so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Tăng 5 ngày liên tiếp trong tuần này. Theo Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá tiêu dự kiến sẽ còn tăng do nhu cầu toàn cầu duy trì ở mức cao, trong khi nguồn cung vẫn hạn chế.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng thêm thu nhập, nhiều nông dân ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Cách làm này giúp tăng giá trị cây trồng và giúp người dân chủ động hơn trước những biến động của thị trường.

Giá tiêu xanh trái vụ hiện dao động từ 50,000 đến 70,000 đồng/kg, cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với chính vụ. Đặc biệt, trong khoảng tháng 4 đến tháng 7, giá tiêu có thể lên tới 110,000 - 120,000 đồng/kg.

Tại xã Kon Gang, nhiều hộ dân đã áp dụng các giống tiêu mới và mô hình trái vụ. Chỉ sau 3 năm, vườn tiêu đã cho năng suất trung bình khoảng 12 kg tươi trên mỗi trụ. Hiện nay, mỗi hecta hồ tiêu xanh có thể mang lại lợi nhuận từ 500 triệu đồng/năm. Sản phẩm được xuất khẩu sang Thái Lan, nhờ vậy đầu ra khá ổn định.

Giá tiêu hôm nay 24/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 23/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,129 USD/tấn (giảm 0,35%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,966 USD/tấn (giảm 0,35%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Sản lượng tiêu thế giới năm 2025 ước đạt 434,000 tấn, tương đương năm trước. Việt Nam dự kiến thu hoạch 172,000 tấn, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ và thấp hơn gần một nửa so với mức kỷ lục năm 2018/19. Để bù đắp thiếu hụt, nhập khẩu tiêu trong nửa đầu năm của Việt Nam đã tăng 57%, lên 28,000 tấn.

Trong khi sản lượng của Việt Nam giảm, Brazil lại dự kiến đạt 89,000 tấn, tăng 26% nhờ cải thiện năng suất và mở rộng diện tích. Ngược lại, Ấn Độ dự báo sản lượng giảm 20% do thời tiết bất lợi, còn Indonesia ước đạt 37,000 tấn. Giá tiêu thế giới đã ổn định sau đợt tăng cuối năm 2024, nhưng các biện pháp thuế quan từ Mỹ tiếp tục gây bất ổn, tác động đáng kể đến thị trường Việt Nam.