Thị trường Giá tiêu hôm nay 22/8/2025: Bắt đầu tăng trở lại Giá tiêu hôm nay 22/8/2025 ở mức 141,000 - 143,000 đồng/kg, bắt đầu tăng trở lại khoảng 1000 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu thế giới đang tìm hướng đi mới

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm bắt đầu tăng trở lại so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 141,000 đồng/kg đến 144,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng trở lại 1,000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 144,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 143,000 đồng/kg, tăng 2,000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 2,000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 143,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 1,000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Hiện nay, đa số diện tích hồ tiêu ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã thu hoạch xong từ những tháng trước. Lượng hàng đưa ra thị trường không còn nhiều như trước. Sau khi bán một phần để trang trải chi phí, nhiều nông dân có xu hướng giữ lại hàng với kỳ vọng giá tiêu sẽ tăng thêm. Các đại lý và doanh nghiệp xuất khẩu cũng không còn tồn kho lớn, do đó nguồn cung mới không gây áp lực làm giảm giá tiêu.

Vụ mùa năm 2025 tại Việt Nam diễn ra khá thuận lợi và đã kết thúc thu hoạch vào tháng 4. Mùa mưa đến sớm mang lại tín hiệu tốt cho quá trình ra hoa, dự báo vụ 2026 sẽ khả quan nếu thời tiết tiếp tục ủng hộ. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài có nguy cơ làm giảm sức sống của cây trồng và tác động tiêu cực đến năng suất.

Giá hồ tiêu trong nước đang ở mức cao, gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất. Xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Giá tiêu đen loại 500-550 g/l hiện dao động từ 6.240 đến 6.370 USD/tấn, tương đương 6,24-6,37 USD/kg, tăng hơn 43% so với đầu năm 2023.

Nông dân được khuyến nghị cân nhắc giữa việc bán tiêu ngay để hưởng lợi từ giá cao và giữ lại hàng thêm 1-2 tuần nếu triển vọng xuất khẩu vẫn tích cực. Đồng thời, cần áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí như tưới tiêu hợp lý, quản lý sâu bệnh hiệu quả để giảm sử dụng phân bón hóa học.

Doanh nghiệp nên ký hợp đồng xuất khẩu kỳ hạn ở mức giá hiện tại để đảm bảo lợi nhuận. Mở rộng thị trường sang các nước khác ngoài Mỹ và Trung Quốc cũng là giải pháp cần thiết, do một số thị trường đang áp thuế nhập khẩu cao. Việc xây dựng kho lạnh thông qua liên kết với hợp tác xã sẽ giúp giảm tổn thất sau thu hoạch, ổn định nguồn cung và nâng cao vị thế xuất khẩu lâu dài.

Giá tiêu hôm nay 22/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 21/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia quay đầu giảm so với ngày hôm qua ở mức 7,151 USD/tấn (giảm 0,31%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,996 USD/tấn (giảm 0,31%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5,850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,400 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,700 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Nhu cầu nhập khẩu tiêu từ những thị trường chính như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu vẫn ổn định, nhưng chưa có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đang thận trọng theo dõi biến động tỷ giá và chi phí vận chuyển trước khi quyết định ký kết thêm hợp đồng. Điều này khiến sức mua chưa đủ mạnh để đẩy giá tiêu lên trong thời gian ngắn.

Nguồn cung hồ tiêu từ Brazil và Indonesia bắt đầu xuất hiện trên thị trường, cạnh tranh trực tiếp với hồ tiêu Việt Nam. Giá tiêu thế giới đang trong giai đoạn tìm hướng di chuyển. Bên cạnh đó, chi phí vận tải biển vẫn ở mức cao, làm tăng thêm gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp.

Cả người bán và người mua đều tỏ ra dè dặt. Nông dân và đại lý kỳ vọng giá tiêu tăng khi nhu cầu nhập khẩu phục hồi mạnh vào cuối quý III nên không vội bán. Doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại rủi ro từ những biến động khó lường của giá tiêu thế giới, khiến thị trường rơi vào trạng thái ít biến động và kéo dài trong nhiều ngày qua.