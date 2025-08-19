Thị trường Giá tiêu hôm nay 19/8/2025: Sáng cửa tăng giá Giá tiêu hôm nay 19/8/2025 nằm ở mức 141,000 - 143,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Nhu cầu xuất khẩu tăng cao nên giá tiêu vẫn sáng cửa tăng giá.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140,000 đồng/kg đến 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 141,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), lượng hồ tiêu nhập khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay đạt 31.472 tấn, trị giá khoảng 195,4 triệu USD.

Con số này gần bằng tổng lượng nhập khẩu cả năm 2024 (36.727 tấn) và cao hơn 13% về giá trị so với mức 176,2 triệu USD của năm trước. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng hồ tiêu nhập khẩu tăng 58,5%, còn giá trị tăng tới 143,4%. Brazil, Campuchia và Indonesia là những thị trường cung cấp chính, nhờ lợi thế về diện tích canh tác lớn và giá thành cạnh tranh.

Sản lượng hồ tiêu trong nước năm nay giảm do diện tích trồng thu hẹp và thời tiết bất lợi, khiến nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu chế biến. Việt Nam hiện là trung tâm chế biến và xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới, nên nhiều doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thô để tái xuất sang các thị trường như Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Giá hồ tiêu trong nước tăng mạnh thời gian qua, dao động từ 140,000 đến 180,000 đồng/kg. Việc nhập khẩu từ các nước có giá thấp hơn như Brazil, Campuchia giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, các công ty cũng đa dạng hóa nguồn cung để giảm rủi ro từ biến động khí hậu và dịch bệnh, đồng thời tích trữ nguyên liệu cho nhu cầu xuất khẩu cuối năm.

Theo chuyên gia Hoàng Phước Bình, việc tăng nhập khẩu phần nào giúp kiềm chế đà tăng giá tiêu trong nước. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ giảm khi sản lượng trong nước được cải thiện. Hiện tại, nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu vẫn cao trong khi nguồn cung hạn chế, buộc doanh nghiệp phải tiếp tục nhập khẩu để đáp ứng đủ nhu cầu.

Giá tiêu hôm nay 19/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 18/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,208 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không đổi so với ngày hôm qua đạt 10,076 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5,850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia tăng mạnh so với hôm qua hiện ở mức 9,400 USD/tấn (tăng 1,62%). Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng tăng mạnh so với hôm qua đạt 12,700 USD/tấn (tăng 1,6%).

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.