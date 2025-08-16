Thị trường Giá tiêu hôm nay 16/8: Tăng cao, xuất khẩu sang Anh tăng đột biến Giá tiêu hôm nay 16/8/2025 nằm ở mức 141,000 - 143,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước tăng thêm 1000 đồng/kg với hôm qua. Xuất khẩu tiêu sang Anh tăng đột biến với mức tăng 32,2% về lượng và 115% về giá trị

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm ổn định ở mức giá cao so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 141,000 đồng/kg đến 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng thêm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 141,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong năm 2025 đã có những tín hiệu tích cực, tuy nhiên kết quả vẫn chưa đạt như mong đợi. Nguyên nhân chính đến từ sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả từ các nhà cung cấp Indonesia.

Ngành tiêu Việt Nam hiện có khoảng 200 doanh nghiệp tham gia hoạt động chế biến và xuất khẩu, trong đó 15 doanh nghiệp hàng đầu chiếm tới 70% tổng lượng xuất khẩu. Đáng chú ý, toàn ngành đã có 14 nhà máy chế biến sâu và thu hút được 5 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, những doanh nghiệp này đang nắm giữ gần 30% thị phần xuất khẩu cả nước.

Thị trường Mỹ tiếp tục dẫn đầu về nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam với hơn 32 nghìn tấn, dù sản lượng giảm 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu lại có sự cải thiện đáng kể khi giá bình quân tăng 60%, đạt mức 7.575 USD/tấn. Các thị trường lớn khác như Đức và Ấn Độ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về giá trị từ 43-68,5%, trong khi giá bình quân tăng mạnh từ 48-59%.

Ngoài các thị trường truyền thống, một số thị trường mới nổi như Hàn Quốc và Anh cũng đang cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, xuất khẩu sang Anh tăng trưởng vượt trội với mức tăng 32,2% về lượng và 115% về giá trị, minh chứng cho khả năng thâm nhập thành công vào các thị trường khó tính và có giá trị cao. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành hồ tiêu Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường thế giới.

Giá tiêu hôm nay 16/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 15/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,208 USD/tấn (giảm 0,33%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,076 USD/tấn (giảm 0,33%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5,850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi so với hôm qua đạt 12,500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu toàn cầu trong nửa đầu năm 2025 duy trì sự ổn định đáng kể về nhu cầu nhập khẩu. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới, mặc dù ghi nhận mức giảm nhẹ khoảng 3% so với cùng kỳ. Sự ổn định này đến từ chiến lược thu mua dài hạn thông minh cùng việc chủ động đảm bảo nguồn hàng của các nhà nhập khẩu Mỹ.

Các chuyên gia trong ngành dự báo giai đoạn từ quý IV/2025 đến quý I/2026 sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các đơn hàng từ thị trường Mỹ để chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cao điểm cuối năm. Tuy nhiên, thời điểm này lại trùng với vụ thu hoạch chính của Indonesia và Brazil. Điều này có thể tạo ra sức ép lớn về nguồn cung và giá cả trên thị trường thế giới.

Năm 2025 đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp sản lượng tiêu toàn cầu sụt giảm. Tại Việt Nam, diện tích trồng hồ tiêu tiếp tục thu hẹp từ 115.000 ha năm 2023 xuống còn khoảng 113.000 ha năm 2024, và dự kiến sẽ giảm tiếp xuống 110.000 ha. Đây là mức thấp hơn rất nhiều so với đỉnh điểm 151.900 ha của năm 2017. Sản lượng năm 2025 ước đạt khoảng 190.000 tấn, tiếp tục đà giảm so với các năm trước.

Giới phân tích nhận định thị trường tiêu đang trong giai đoạn tích lũy chờ các yếu tố hỗ trợ mới. Biến động tỷ giá USD và chính sách thuế của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hướng xu hướng giá thời gian tới. Bên cạnh đó, việc sản lượng giảm tại các nước sản xuất chính cùng nhu cầu tăng cao vào cuối năm từ châu Âu, Mỹ và Trung Đông có thể tạo đà cho một đợt tăng giá mới, mang lại cơ hội cải thiện lợi nhuận cho toàn ngành.