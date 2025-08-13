Thị trường Giá tiêu hôm nay 13/8: Neo vững mức giá cao Giá tiêu hôm nay 13/8/2025 nằm ở mức 140,000 - 142,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước tiếp tục neo vững mức giá cao so với hôm qua. Giao dịch khá trầm lắng khi nhiều nhà vườn vẫn giữ hàng chờ giá tăng

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm neo giá mức cao so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140,000 đồng/kg đến 142,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 140,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 140,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước những ngày qua tăng dần, hiện cao hơn hơn 3,000 đồng/kg so với mức thấp cuối tháng 7 và tăng từ 10,000 đến 13,000 đồng/kg so với đáy của các tháng trước. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đỉnh 205,000 đồng/kg từng đạt và chưa đáp ứng kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu.

Trên thị trường nội địa, giao dịch khá trầm lắng khi nhiều nhà vườn vẫn giữ hàng chờ giá tăng, trong khi vụ thu hoạch mới chưa bắt đầu. Điều này khiến lượng hàng lưu thông giảm, góp phần giữ giá ở mức ổn định.

Các doanh nghiệp cho rằng những bất ổn liên quan đến thuế quan, đặc biệt từ thị trường Mỹ, đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu mua hàng. Tuy vậy, nguồn cung giảm tại một số vùng sản xuất giúp giá tiêu thời gian gần đây duy trì xu hướng đi ngang hoặc tăng nhẹ.

Theo nhận định của một doanh nghiệp, khi chính sách thuế được làm rõ, hoạt động mua bán sẽ sôi động trở lại và giá có thể biến động. Dù vậy, với nguồn cung toàn cầu vẫn thấp hơn nhu cầu, khả năng giá tiêu giữ ổn định hoặc tiếp tục tăng trong thời gian tới là khá cao.

Giá tiêu hôm nay 13/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 12/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,148 USD/tấn (giảm 0,28%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,992 USD/tấn (giảm 0,27%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi so với hôm qua đạt 12,500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng ổn định hoặc tăng nhẹ trong ngắn hạn là hợp lý khi thị trường đang ở giai đoạn cân bằng cung - cầu. Điều này giúp giá tiêu không biến động mạnh nhưng vẫn duy trì được đà tích cực.

Về trung hạn, giá tiêu vẫn có khả năng tăng thêm nếu lượng tồn kho tại các nước sản xuất lớn tiếp tục giảm, đồng thời nhu cầu tiêu thụ toàn cầu giữ ổn định hoặc phục hồi trong quý IV/2025. Đây được xem là yếu tố then chốt để thị trường có thể bứt phá.

Ngoài ra, các yếu tố vĩ mô như chính sách thương mại, điều kiện thời tiết tại vùng trồng chủ lực và biến động nhu cầu ở các thị trường lớn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá trong thời gian tới.