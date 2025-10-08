Thị trường Giá tiêu hôm nay 10/8/2025: Tiếp tục tăng nhẹ Giá tiêu hôm nay 10/8 trong nước nằm ở mức 140,000 - 142,000 đồng/kg, Tiếp tục tăng nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua. Giá hồ tiêu trong nước đang ở mức cao nhất trong 5 năm, tăng khoảng 15–18% so với cùng kỳ năm trước.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140,000 đồng/kg đến 142,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 140,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 140,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước đang ở mức cao nhất trong 5 năm, tăng khoảng 15–18% so với cùng kỳ năm trước. Nông dân được khuyến khích cải tạo vườn tiêu già cỗi, áp dụng canh tác bền vững, quản lý dịch bệnh tốt và sử dụng phân bón hợp lý để giảm chi phí. Doanh nghiệp xuất khẩu nên chú trọng đầu tư vào chế biến sâu và chế biến sạch nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường cao cấp như EU, Mỹ và Trung Đông.

Việc tận dụng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do như EVFTA và CPTPP là rất quan trọng. Bên cạnh đó, cần xây dựng thương hiệu hồ tiêu Việt Nam gắn với truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Kết hợp lợi ích ngắn hạn với chiến lược dài hạn sẽ giúp ngành hồ tiêu duy trì tăng trưởng, giữ vững vị thế dẫn đầu và nâng cao giá trị trên thị trường quốc tế.

Theo dự báo của IPC, từ tháng 9 đến tháng 12, khi xuất khẩu ròng của Việt Nam giảm mạnh trong nửa đầu năm, khả năng cung ứng từ lượng hàng tồn kho có thể được cải thiện. Đây là yếu tố hỗ trợ nguồn cung cho giai đoạn cuối năm.

Indonesia và Brazil cũng đang bước vào thời kỳ cao điểm thu hoạch. Sự tham gia mạnh mẽ hơn từ cả ba nguồn cung chính Việt Nam, Indonesia và Brazil có thể làm cho thị trường xuất khẩu hồ tiêu trong nửa cuối năm 2025 trở nên sôi động hơn.

Giá tiêu hôm nay 10/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 8/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,147 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9,991 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia tăng nhẹ so với hôm qua hiện ở mức 9,250 USD/tấn (tăng 0,54%). Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi so với hôm qua đạt 12,500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Theo báo cáo mới của IPC, vụ mùa phía Bắc Brazil dự kiến bắt đầu vào tháng 9, khi nhiều nhà xuất khẩu chuẩn bị đưa hàng ra thị trường. Tồn kho hiện ở mức thấp do xuất khẩu duy trì ổn định trong thời gian trước. Khi thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm, hoạt động xuất khẩu có thể sẽ sôi động trở lại.

Tại Indonesia, sản lượng vụ mùa mới được dự báo giảm, với ước tính từ một số doanh nghiệp cho rằng mức giảm có thể tới 30%. Thu hoạch diễn ra từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8. Xuất khẩu vẫn sẽ tiếp tục trong giai đoạn này, nhưng nhu cầu tiêu thụ nội địa cao có thể làm giảm lượng hàng dành cho xuất khẩu, từ đó tác động đến giá cả.

Ở Việt Nam, vụ mùa 2025 nhìn chung thuận lợi và đã hoàn tất thu hoạch vào tháng 4. Mùa mưa bắt đầu mang đến điều kiện ra hoa tích cực, tạo kỳ vọng cho một vụ mùa 2026 khả quan nếu thời tiết duy trì thuận lợi.

Tuy nhiên, những đợt nắng nóng kéo dài vẫn là yếu tố rủi ro, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cây tiêu và làm giảm năng suất, đòi hỏi người trồng phải chú ý hơn đến biện pháp chăm sóc và bảo vệ vườn.