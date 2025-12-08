Thị trường Giá tiêu hôm nay 12/8: Giữ giá mức cao Giá tiêu trong nước hôm nay 12/8/2025 giữ giá mức cao nằm ở mức 140,000 - 142,000 đồng/kg. Harris Spice dự báo giá tiêu đi ngang tới khi cung - cầu rõ ràng hơn

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giữ giá mức cao so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140,000 đồng/kg đến 142,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 140,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 140,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước giữ xu hướng đi ngang và duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu đang phục hồi. Một số nông hộ chủ động giữ hàng chờ giá cao hơn, càng làm giảm lượng tiêu ra thị trường và tạo áp lực giá tăng thêm trong ngắn hạn.

Trong nước, tâm lý lo ngại biến động giá khiến cả người mua lẫn giới đầu cơ giảm giao dịch. Áp lực bán ra cũng giảm khi nguồn cung tại các vùng sản xuất gần như cạn kiệt, giúp giá tiêu duy trì trạng thái ổn định.

Harris Spice dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục đi ngang cho tới khi cung - cầu trở nên rõ ràng hơn. Nguồn cung từ Indonesia có thể hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn, nhưng sản lượng vụ mới của Brazil sẽ quyết định xu hướng trung hạn.

Về nhu cầu, mức thuế nhập khẩu của Mỹ áp dụng cho tất cả quốc gia sản xuất tiêu lớn sẽ ảnh hưởng đáng kể tới thị trường. Theo báo cáo mới nhất của Ptexim, sau những đợt điều chỉnh, giá tiêu đã đạt mức ổn định quan trọng, mở ra cơ hội chiến lược cho những người mua có tầm nhìn dài hạn.

Giá tiêu hôm nay 12/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 11/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,168 USD/tấn (tăng 0,29%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,019 USD/tấn (tăng 0,28%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi so với hôm qua đạt 12,500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thêm 25% thuế lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, bắt đầu từ 27/8. Như vậy, mức thuế đối với hàng từ Ấn Độ vào Mỹ sẽ tăng lên tổng cộng 50%, thuộc nhóm cao nhất mà Mỹ từng áp với đối tác thương mại.

Động thái này khiến các nhà xuất khẩu nông sản Ấn Độ lo ngại về khả năng duy trì thị phần hồ tiêu tại Mỹ. Một doanh nghiệp tại Hyderabad cho biết chi phí logistics vốn đã cao khiến hàng hóa Ấn Độ khó cạnh tranh với các quốc gia Nam Mỹ gần thị trường. Nay, mức thuế 50% sẽ gần như chặn đứng xuất khẩu.

Chủ tịch Diễn đàn Xuất khẩu Gia vị Toàn Ấn Độ, ông Emmanuel Nambusseril, nhận định Ấn Độ sẽ mất lợi thế hoàn toàn trong xuất khẩu tiêu đen và tiêu trắng, khi Việt Nam, Sri Lanka, Indonesia được hưởng thuế thấp hơn. Các loại gia vị khác như rau mùi hay hạt thì là cũng phải cạnh tranh gay gắt với Bulgaria, Ukraine và Syria.

Nhiều khách hàng Mỹ đã yêu cầu đàm phán lại giá hoặc ngừng nhập hàng, buộc các nhà xuất khẩu Ấn Độ tìm thị trường mới. Mức thuế cao dự kiến sẽ làm giảm mạnh hoạt động chế biến gia vị trong nước, đồng thời đẩy người mua Mỹ sang các nguồn cung có chi phí nhập khẩu thấp hơn.