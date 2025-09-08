Thứ Bảy, 9/8/2025
7 tháng năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn Nghệ An tăng 1,94%

Thu Huyền 09/08/2025 05:52

Tháng 7 năm 2025, giá vật liệu xây dựng tăng, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát... là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,1% so với tháng trước, tăng 1,73% so cùng kỳ năm trước.

Theo Chi cục Thống kê Nghệ An, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 5 nhóm chỉ số giá tăng so với tháng trước: Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 0,62%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,56%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,18%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,11%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,06%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,03%.

Có 3 nhóm chỉ số giá giữ nguyên không thay đổi so với tháng trước: Bưu chính viễn thông, Giáo dục, thuốc và dịch vụ y tế.

Có 2 nhóm chỉ số giảm so với tháng trước: Giao thông giảm 0,49% và may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,24%.

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ảnh TH
Tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,1% so với tháng trước. Ảnh: TH

Bình quân 7 tháng năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,94% so với cùng kỳ năm trước.

Có 8/11 nhóm hàng tăng gồm: Thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,33%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,02%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 1,23%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,21%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,89%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,76%.

do-b331b5c262a698635fe180dacd63b864.jpg
Nguồn: Chi cục Thống kê Nghệ An

Có 3/11 nhóm hàng giảm gồm: Giao thông giảm 5,95%; Giáo dục giảm 0,84% và Bưu chính viễn thông giảm 0,33%.

Chỉ số giá vàng tháng 7 năm 2025 tăng 1,25% so với tháng trước, tăng 48,53% so với cùng kỳ. Bình quân 7 tháng năm 2025 tăng 47,38% so với cùng kỳ. Giá vàng trong nước biến động cùng chiều theo giá vàng thế giới.

Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 2,54% so với cùng kỳ. Bình quân 7 tháng năm 2025 tăng 2,53% so với cùng kỳ.

