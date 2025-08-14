Thị trường Giá tiêu hôm nay 14/8: Trong nước giữ giá, Brazil giảm mạnh Giá tiêu hôm nay 14/8/2025 nằm ở mức 140,000 - 142,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước tiếp tục giữ giá cao so với hôm qua. Giá tiêu đen ASTA của Brazil giảm mạnh 2,56% xuống mức 5,850 USD/Tấn

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục giữ giá so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140,000 đồng/kg đến 142,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 140,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 140,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Liên minh châu Âu đã hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững” từ năm 2022, nhằm thay đổi nhận thức và phương pháp canh tác của nông dân theo hướng cảnh quan bền vững. Đến nay, nhiều vùng trồng hồ tiêu đã nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển ổn định hơn.

Tại Đắk Nông, ông Phạm Văn Thạch, Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông cho biết địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho hồ tiêu. Trước đây, việc lạm dụng phân bón và thuốc hóa học khiến vườn tiêu kém chất lượng.

Trong 3 năm gần đây, HTX áp dụng kỹ thuật canh tác hữu cơ, trồng trụ sống, để cỏ tự nhiên và ủ phân hữu cơ, giúp tạo tiểu khí hậu mát mẻ, kéo dài tuổi thọ cây trên 20 năm, khắc phục tình trạng chết đầu ngọn thường gặp ở trụ bê tông hoặc trụ gỗ.

Mô hình trồng hồ tiêu cảnh quan cho thấy sự kết hợp giữa bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp và nâng cao sinh kế. Cách làm này giúp giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng đất và góp phần tái sinh rừng.

Giá tiêu hôm nay 14/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 13/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,175 USD/tấn (tăng 0,38%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,029 USD/tấn (tăng 0,37%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil giảm mạnh so với hôm qua ở mức 5,850 USD/tấn (giảm 2,56%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi so với hôm qua đạt 12,500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), bảy tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 145,046 tấn hạt tiêu, thu về 988 triệu USD. Mặc dù sản lượng xuất khẩu giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2024, giá bán tăng đã giúp kim ngạch tăng 29,3%. Trong đó, tiêu đen đạt 124,271 tấn, trị giá 820,3 triệu USD; tiêu trắng đạt 20,775 tấn, trị giá 167,7 triệu USD.

Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam mua 31.472 tấn hạt tiêu với tổng giá trị 195,4 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ cả về khối lượng (58,5%) và giá trị (143,4%). Diễn biến này cho thấy nhu cầu nguyên liệu trong nước vẫn lớn dù sản lượng trong nước giảm.

VPSA dự báo sản lượng tiêu Việt Nam năm 2025 sẽ giảm 7,8% so với năm trước, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp sụt giảm. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung hồ tiêu toàn cầu cũng bị thu hẹp, có thể tiếp tục tạo áp lực lên giá tiêu trong thời gian tới.