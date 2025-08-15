Thị trường Giá tiêu hôm nay 15/8: Trong nước và xuất khẩu tăng vọt Giá tiêu hôm nay 15/8/2025 nằm ở mức 141,000 - 143,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước tăng thêm 1000 đồng/kg với hôm qua. Giá tiêu Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng vọt 54%

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm ổn định ở mức giá cao so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 141,000 đồng/kg đến 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng thêm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 141,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Theo báo cáo của IPC, nhu cầu nhập khẩu hồ tiêu tại các thị trường lớn trong nửa đầu năm khá ổn định. Nhiều nước đã tích trữ đủ hàng cho nhu cầu ngắn hạn. Mỹ dù giảm nhẹ 3% vẫn là nước nhập khẩu lớn nhất, cho thấy nhu cầu vẫn được duy trì ổn định nhờ chiến lược thu mua chủ động.

Chuyên gia dự đoán thị trường Mỹ sẽ tăng mạnh đơn hàng từ quý IV/2025 đến quý I/2026 khi các doanh nghiệp bắt đầu tích trữ cho mùa cao điểm. Tuy nhiên, thời điểm này cũng trùng với vụ thu hoạch mới của Indonesia và Brazil, tạo ra thách thức về nguồn cung. Giá tiêu sẽ chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá USD và chính sách thuế của Mỹ.

Năm 2025 là năm thứ tư sản lượng hồ tiêu thế giới giảm liên tiếp. Dự báo trong vài năm tới, nguồn cung vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu, hỗ trợ giá tiêu duy trì đà tăng vào cuối năm.

Diện tích trồng hồ tiêu Việt Nam năm 2024 ước đạt 113,000 ha, giảm so với mức 115,000 ha năm 2023 và xa hơn là 151,900 ha năm 2017. Dự kiến diện tích có thể tiếp tục giảm xuống khoảng 110,000 ha trong thời gian tới, trong khi sản lượng năm nay ước đạt 190,000 tấn.

Giá tiêu hôm nay 15/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 14/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,232 USD/tấn (tăng 0,79%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,109 USD/tấn (tăng 0,79%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5,850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi so với hôm qua đạt 12,500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Trong nửa đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu 4,979 tấn hồ tiêu, trị giá 31,95 triệu USD, tăng 7,6% về lượng và 51,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung chủ yếu đến từ Indonesia, Việt Nam và Brazil, chiếm gần 97% tổng lượng nhập khẩu.

Indonesia xuất sang Trung Quốc 2,738 tấn, chiếm 55% thị phần, tăng 1,1% so với năm ngoái. Việt Nam đứng thứ hai với 1,653 tấn, tăng 9,1% và chiếm 33,2%. Brazil đạt 416 tấn, tăng mạnh 138%, chiếm 8,4% thị phần.

Giá tiêu xuất khẩu bình quân của hồ tiêu Việt Nam sang Trung Quốc đạt 7,164 USD/tấn, cao hơn hẳn mức 5,894 USD/tấn của Indonesia và 4,287 USD/tấn của Brazil. Mức giá này cũng tăng 54% so với cùng kỳ, trong khi Indonesia tăng 38,9% và Brazil tăng 22,1%.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam nhận định xuất khẩu sang Trung Quốc nửa đầu năm có cải thiện nhưng chưa bứt phá. Trong 6 tháng cuối năm, nhu cầu dự kiến tiếp tục tăng nhưng khó đạt mức mua mạnh như năm 2023 do áp lực cạnh tranh giá từ Indonesia. Việt Nam cần áp dụng chiến lược giá linh hoạt và điều chỉnh phương thức giao hàng phù hợp với biến động thị trường.