Thị trường Giá tiêu hôm nay 18/8/2025: Tăng 3 tuần liên tiếp Giá tiêu hôm nay 18/8/2025 nằm ở mức 141,000 - 143,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước tăng 3 tuần liên tiếp. Giá tiêu Indonesia và Malaysia tuần này tăng mạnh, chỉ có tiêu đen Brazil giảm giá

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140,000 đồng/kg đến 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 141,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Như vậy, tính chung cả tuần, giá tiêu tại Bình Phước không thay đổi so với tuần trước. Ngược lại, các địa phương khác đều tăng 1000 đồng/kg, đưa giá tiêu lên 143,000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông, và 141,000 đồng/kg tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) được Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) công bố, Mỹ đã nhập khẩu 9.183 tấn hồ tiêu trong tháng 6/2025. Con số này tăng 14,1% so với tháng 5 và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam là nguồn cung chính, chiếm 80,3% tổng lượng nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ với 7.372 tấn, tăng 19,5% so với tháng trước. Các nguồn cung khác gồm Ấn Độ (613 tấn, 6,7%), Indonesia (592 tấn, 6,4%) và Brazil (325 tấn, 3,5%).

Tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2025, Mỹ nhập khẩu tổng cộng 45.443 tấn hồ tiêu, trị giá 343,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024, lượng nhập khẩu giảm nhẹ 0,5%, nhưng kim ngạch lại tăng mạnh 50,4%.

Việt Nam vẫn là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Mỹ trong nửa đầu năm, đạt 30.720 tấn (chiếm 67,6%), dù giảm 12% so với cùng kỳ. Các thị trường khác như Indonesia (6.567 tấn, tăng 78,9%), Ấn Độ (4.421 tấn, tăng 13,6%) và Brazil (2.047 tấn, tăng 19,6%) cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Giá tiêu hôm nay 18/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 17/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,208 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không đổi so với ngày hôm qua đạt 10,076 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5,850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi so với hôm qua đạt 12,500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Tinh chung tuần qua, giá tiêu đen Indonesia tăng 61 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 85 USD/tấn so với tuần trước. Tương tự, giá tiêu đen ASTA Malaysia tuần qua tăng 150 USD/tấn, giá tiêu trắng Malaysia ASTA tăng 200 USD/tấn. Ngược lại, chỉ có giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 150 USD/tấn.