Thị trường Giá tiêu hôm nay 21/8/2025: Đại lý tăng giá mạnh Giá tiêu hôm nay 21/8/2025 ở mức 141,000 - 143,000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua. Đại lý ở Tây Nguyên tăng giá tiêu cao hơn đến 5000 đồng so với niêm yết

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140,000 đồng/kg đến 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 141,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Giá tiêu hiện đang là chủ đề được người trồng và giới kinh doanh đặc biệt quan tâm. Nguyên nhân là do mức thuế đối ứng vẫn chưa được điều chỉnh về ngưỡng kỳ vọng như nhiều người mong đợi.

Tại một số đại lý ở Tây Nguyên, giá tiêu đang được niêm yết ở mức khoảng 148,000 đồng/kg. Con số này đã cao hơn từ 3,000 đến 5,000 đồng/kg so với đầu tháng 8.

Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với các dự báo lạc quan hồi đầu năm. Khi đó, nhiều ý kiến cho rằng giá tiêu có thể chạm mốc 180,000 thậm chí là 200,000 đồng/kg do nguồn cung hạn chế.

Trước những dự báo đó, không ít nông dân đã mua tiêu vào với giá 150,000 - 160,000 đồng/kg để tích trữ. Nhưng diễn biến giá sau đó không như mong đợi. Dưới tác động của thuế, giá tiêu đã giảm sâu xuống đáy 120,000 đồng/kg và dù đã hồi phục một phần thì nhiều người vẫn đang bị lỗ.

Tình hình càng thêm phức tạp khi hơn 90% sản lượng tiêu của nước ta là để xuất khẩu. Điều này khiến cả ngành hàng phụ thuộc rất lớn vào những biến động khó lường từ thị trường thế giới.

Giá tiêu hôm nay 21/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 20/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia quay đầu giảm so với ngày hôm qua ở mức 7,173 USD/tấn (giảm 0,49%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,027 USD/tấn (giảm 0,49%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5,850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,400 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,700 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 17 ngày đầu tháng 8/2025, cả nước đã xuất khẩu 10,830 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 71,8 triệu USD. Mặc dù sản lượng gần như giữ nguyên so với cùng kỳ tháng 7, nhưng nhờ giá bán cao hơn, giá trị xuất khẩu vẫn tăng thêm 2,1%.

Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất khi nhập 2,205 tấn, tăng gần 50% so với tháng trước. Các thị trường khác gồm Trung Quốc, UAE, Thái Lan và Hà Lan. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 1,738 tấn hồ tiêu, chủ yếu từ Campuchia, Brazil và Indonesia.

Các chuyên gia dự báo giá tiêu trong nước sẽ duy trì ổn định trong những ngày tới khi cung - cầu chưa có biến động rõ rệt. Tuy nhiên, nhu cầu tăng từ những thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy, giúp giá tiêu có thể nhích lên vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9.

Trong nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, Simexco Đắk Lắk bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu với 1,076 tấn, chiếm gần 10% thị phần. Theo sau là Olam Việt Nam với 1,002 tấn, Nedspice Việt Nam 833 tấn, Haprosimex JSC 803 tấn và Phúc Sinh 611 tấn.