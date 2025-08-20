Thị trường Giá tiêu hôm nay 20/8/2025: Giữ giá mức cao Giá tiêu hôm nay 20/8/2025 nằm ở mức 141,000 - 143,000 đồng/kg, giữ giá mức cao so với hôm qua. Xuất khẩu tiêu sang Mỹ tăng mạnh trong nửa đầu tháng 8

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140,000 đồng/kg đến 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 141,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Theo Báo Thanh Niên, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đang gặp khó khăn do bị đình trệ đơn hàng, nguyên nhân xuất phát từ vướng mắc trong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận y tế (Health Certificate - HC).

Trước ngày 1/7, việc cấp HC thuộc thẩm quyền của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Nhưng từ sau thời điểm này, theo Nghị định 148/2025, trách nhiệm được chuyển giao cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc đơn vị được chỉ định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết khi liên hệ Sở Y tế TP.HCM thì được trả lời chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình cấp HC và buộc phải tiếp tục chờ.

Trong bối cảnh này, VPSA đã kiến nghị Bộ Y tế cần có giải pháp kịp thời. Trước mắt là xử lý ngay trường hợp lô hồ tiêu xuất khẩu sang Ma Rốc để tránh tình trạng hàng bị trả về do thiếu giấy tờ theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Bên cạnh đó, VPSA đề nghị sớm ban hành hướng dẫn quy trình cấp HC, vừa để doanh nghiệp kịp cung cấp hồ sơ cho đối tác quốc tế, giảm chi phí lưu container tại cảng, vừa giúp họ thực hiện đúng quy định của Nghị định 148, hạn chế rủi ro trong khâu thông quan hàng hóa.

Giá tiêu hôm nay 20/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 18/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,208 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không đổi so với ngày hôm qua đạt 10,076 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5,850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,400 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,700 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), trong 17 ngày đầu tháng 8/2025, nước ta xuất khẩu 10.830 tấn hồ tiêu, đạt 71,8 triệu USD. So với cùng kỳ tháng 7, lượng giảm nhẹ 0,2% nhưng giá trị tăng 2,1%, cho thấy giá tiêu xuất khẩu trung bình được cải thiện.

Về doanh nghiệp, Simexco Đắk Lắk dẫn đầu với 1.076 tấn, theo sau là Olam Việt Nam, Nedspice Việt Nam, Haprosimex JSC và Phúc Sinh. Đây là những đơn vị chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của cả nước.

Xét theo thị trường, Mỹ tiếp tục đứng đầu với 2.205 tấn, chiếm hơn 20% và tăng gần 50% so với tháng trước. Các thị trường khác như Trung Quốc, UAE, Thái Lan và Hà Lan giữ mức ổn định, góp phần duy trì kim ngạch xuất khẩu ở mức tích cực.

Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam đưa về 1.738 tấn hồ tiêu, trị giá 11,3 triệu USD. So với tháng trước, lượng nhập tăng 3,7% nhưng giá trị lại giảm 7,4%, phản ánh xu hướng giá nhập khẩu bình quân đi xuống. Nguồn cung chủ yếu đến từ Campuchia, Brazil và Indonesia.