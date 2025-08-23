Thị trường Giá tiêu hôm nay 23/8/2025: Tăng mạnh trở lại Giá tiêu hôm nay 23/8/2025 ở mức 142,500 - 146,000 đồng/kg, tăng mạnh trở lại đến 3000 đồng/kg. Kỳ vọng giá tiêu sẽ tăng trở lại mức 160,000 - 170,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh trở lại so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 142,500 đồng/kg đến 146,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng trở lại 1,000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 145,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 142,500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 3000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 144,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 144,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 3000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 144,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay bước vào đà tăng. Nông dân trồng tiêu Việt Nam được hưởng lợi khi Mỹ áp thuế nhập khẩu rất cao lên hàng chuyển khẩu, lên tới 40%. Điều này khiến tiêu nhập khẩu vào Việt Nam mất lợi thế, và các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ buộc phải mua tiêu trong nước để được hưởng mức thuế thấp hơn.

Tuy nhiên, một trở ngại là thuế GTGT mới khiến nhiều doanh nghiệp e dè, giảm mua hàng với hy vọng chính sách này sẽ được hoãn lại hoặc điều chỉnh.

Theo số liệu hải quan, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu gần 31,500 tấn tiêu, tăng mạnh 58,5% so với cùng kỳ từ các nước như Brazil, Campuchia và Indonesia. Trong khi đó, xuất khẩu tiêu lại giảm 12%, với khối lượng là 145,300 tấn.

Mỹ, Đức và Ấn Độ là ba thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Dự kiến từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp sẽ tăng mua tiêu trong nước để xuất khẩu, với kỳ vọng giá tiêu sẽ tăng trở lại mức 160,000 - 170,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 23/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 22/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng trở lại so với ngày hôm qua ở mức 7,154 USD/tấn (tăng 0,04%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,001 USD/tấn (tăng 0,05%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil tăng mạnh so với hôm qua ở mức 6,000 USD/tấn (tăng 2,56%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia tăng mạnh so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn (tăng 2,08%). Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng tăng mạnh so với hôm qua đạt 12,800 USD/tấn (tăng 0,78%).

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Theo báo cáo, sản lượng tiêu toàn cầu năm 2025 ước tính đạt 434,000 tấn, gần bằng năm ngoái. Việt Nam dự kiến thu hoạch 172,000 tấn, giảm nhẹ 2% so với năm trước và thấp hơn gần một nửa so với đỉnh điểm năm 2018/19 do diện tích trồng bị thu hẹp. Để bù đắp nguồn cung thiếu hụt, nhập khẩu tiêu trong nửa đầu năm của nước ta đã tăng 57%, lên 28,000 tấn.

Trong khi sản lượng của Việt Nam giảm, Brazil lại dự kiến đạt 89,000 tấn, tăng mạnh 26% nhờ cải thiện năng suất và mở rộng diện tích. Ngược lại, Ấn Độ dự báo sản lượng giảm 20% xuống còn 48,000 tấn do thời tiết không thuận lợi, còn Indonesia đạt 37,000 tấn.

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu tiêu của Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 giảm 13%, còn 124,000 tấn. Xuất khẩu sang Mỹ giảm tới 27%, nhưng sang Trung Quốc lại tăng 25%. Brazil trở thành đối thủ nổi bật khi xuất khẩu tăng 34%, đạt 50,000 tấn, trong đó lượng xuất sang Việt Nam tăng gần gấp ba.

Giá tiêu thế giới đã ổn định trở lại sau đợt tăng mạnh cuối năm 2024. Tuy nhiên, thuế quan từ Mỹ tiếp tục gây ra nhiều bất ổn, tác động mạnh đến Việt Nam, trong khi Brazil ít chịu ảnh hưởng hơn.