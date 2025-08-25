Thị trường Giá tiêu hôm nay 25/8/2025: Tuần qua tăng mạnh Giá tiêu hôm nay 25/8/2025 ở mức 143,500 - 146,000 đồng/kg, giá tiêu tuần qua tăng mạnh từ 3000 đến 4000 đồng/kg. Xuất khẩu hạt tiêu đã vượt mốc 1 tỷ USD

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 143,500 đồng/kg đến 146,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 143,500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 144,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 144,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 144,000 đồng/kg.

Tính chung trong cả tuần qua, giá tiêu trong nước tăng từ 2500 đến 4000 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, tại Đắk Nông và Đắk Lắk, giá tiêu tuần qua tăng mạnh đồng loạt 3000 đồng/kg so với tuần trước. Gia Lai ghi nhận mức tăng 2500 đồng/kg. Còn ở khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu TPHCM và Đồng Nai tăng 3000 đồng/kg, còn Bình Phước tăng 4.000 đồng/kg.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong nửa đầu tháng 8/2025, các doanh nghiệp trong nước đã xuất khẩu 10,830 tấn hạt tiêu, thu về 71,8 triệu USD. So với tháng 7/2025, khối lượng xuất khẩu giảm nhẹ 0,2% nhưng giá trị lại tăng 2,1% nhờ mức giá xuất khẩu cao hơn.

Trong nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu lớn, Simexco Đắk Lắk đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu với 1076 tấn, chiếm gần 10% thị phần. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Olam Việt Nam (1.002 tấn), Nedspice Việt Nam (833 tấn), Haprosimex JSC (803 tấn) và Phúc Sinh (611 tấn). Tổng kim ngạch xuất khẩu tiêu tính đến thời điểm này đã vượt mốc 1 tỷ USD và tiến gần đến 1,1 tỷ USD.

Theo VPSA, vụ thu hoạch hạt tiêu năm 2025 ở nước ta đã chính thức khép lại với sản lượng ước đạt 180 nghìn tấn, giảm khoảng 10 nghìn tấn so với năm 2024. Việc sản lượng sụt giảm khiến nguồn cung hạn chế hơn, ảnh hưởng đến khối lượng xuất khẩu trong những tháng gần đây.

Giá tiêu hôm nay 25/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 24/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,129 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9,966 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) báo giá tiêu đen Indonesia giảm 1,1% so với tuần trước. Ở chiều ngược lại, tiêu đen ASTA Malaysia tăng 2,13%, tương ứng 200 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng 150 USD/tấn.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 80 USD/tấn. Trái lại, tiêu trắng Malaysia ASTA tăng 100 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu Việt Nam vẫn giữ nguyên mức giá của tuần trước.

Nguyên nhân giá tiêu xuất khẩu cảu Việt Nam không có biến động do mức thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam không gây ra lo ngại lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu. So với các nước khác, thuế đối ứng của Việt Nam ở mức cạnh tranh khi Indonesia chịu thuế 19%, trong khi Brazil và Ấn Độ phải chịu mức thuế lên đến 50%.

Giá tiêu thế giới được dự báo sẽ tăng trong nửa cuối năm 2025 do nhu cầu mua hàng từ các thị trường lớn tăng cao. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam. Dù xuất khẩu sang Mỹ trong quý III có thể gặp một số khó khăn do tác động của thuế, nhưng từ quý IV trở đi, tình hình dự kiến sẽ khả quan hơn.

Thị trường Mỹ được kỳ vọng sẽ tăng mạnh đơn hàng vào quý IV/2025 và quý I/2026 khi các nhà nhập khẩu bắt đầu xây dựng tồn kho cho mùa tiêu thụ cao điểm. Triển vọng này giúp ngành hạt tiêu Việt Nam duy trì ổn định và phát triển bền vững trong thời gian tới.