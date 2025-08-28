Thị trường Giá tiêu hôm nay 28/8/2025: Tăng mạnh đạt mốc quan trọng Giá tiêu hôm nay 28/8 ở mức 147,600 - 150,000 đồng/kg, tăng mạnh đạt mốc quan trọng 150,000 đồng. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng 200 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh đạt mốc quan trọng 150,000 đồng/kg. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,600 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1600 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,600 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 148,000 đồng/kg, tăng 2000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 148,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tiếp tục tăng nhờ vào một số yếu tố tích cực. Nguồn cung trong nước đã bắt đầu hạn chế do vụ thu hoạch sắp kết thúc, trong đó nhu cầu từ các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cũng tăng lên sau một thời gian trầm lắng. Bên cạnh đó, giá tiêu tại Ấn Độ và Brazil có dấu hiệu tăng nhẹ, kéo theo giá trong nước.

Theo ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), giá thành sản xuất hồ tiêu hiện nay dao động từ 70,000 đến 80,000 đồng/kg.

So với trước đây, mức giá bán hiện tại đã mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn cho người nông dân, khuyến khích họ quay lại với cây hồ tiêu. Tuy vậy, theo ông Bính, số lượng hộ trồng mới hoặc tái canh là rất ít và chưa đáng kể. Hàng năm, tỷ lệ cây hồ tiêu chết tự nhiên trong các vườn vào khoảng 5-7%, và diện tích trồng mới hiện vẫn thấp hơn con số này.

Về phía các doanh nghiệp xuất khẩu, đơn hàng từ thị trường châu Âu và Mỹ đang dần cải thiện sau nhiều tháng gián đoạn. Giá cước vận chuyển quốc tế cũng ổn định hơn, giúp hồ tiêu Việt Nam duy trì được khả năng cạnh tranh. Đáng chú ý, nhiều khách hàng quốc tế sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn do lo ngại thiếu hụt nguồn cung vào cuối năm.

Với mức giá trung bình gần 149,000 đồng/kg, nhiều nông hộ đã bắt đầu có lãi đáng kể so với đầu năm khi giá chỉ ở dưới 130,000 đồng/kg. Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người nông dân nên thận trọng trước những biến động khó lường của thị trường, vì giá tiêu phụ thuộc nhiều vào tình hình toàn cầu và quan hệ cung cầu trong nước.

Trong ngắn hạn, triển vọng giá tiêu được đánh giá là khả quan khi nguồn cung tiếp tục thu hẹp và thị trường xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi. Nếu nhu cầu quốc tế duy trì ổn định, khả năng giá trong nước vượt mốc 150,000 đồng/kg trong thời gian tới là hoàn toàn có cơ sở.

Giá tiêu hôm nay 28/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 27/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,262 USD/tấn (giảm 0,48%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,093 USD/tấn (giảm 0,49%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil tăng nhẹ so với hôm qua ở mức 6,400 USD/tấn (tăng 1,56%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam tăng nhẹ so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn (tăng 2,19%).