Thị trường Giá tiêu hôm nay 27/8/2025: Duy trì đà tăng Giá tiêu hôm nay 27/8/2025 ở mức 146,000 - 148,000 đồng/kg, duy trì đà tăng so với hôm qua. Dự báo giá tiêu trong nước vượt 150.000 đồng/kg trong thời gian tới

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm duy trì đà tăng so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 146,000 đồng/kg đến 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 146,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 146,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Từ đầu tháng 8/2025 đến nay, giá tiêu trong nước đã tăng gần 10,000 đồng/kg. Sau giai đoạn giảm sâu ở quý trước, thị trường đang phục hồi rõ rệt từ đầu quý III. Dù giao dịch không quá sôi động vì nguồn cung cuối vụ hạn chế, nhưng mặt bằng giá cao đã tạo tâm lý tích cực cho nông dân trồng tiêu.

Giá tiêu trong nước đang đứng trước khả năng lập mặt bằng mới, khi nhiều dự báo cho rằng mức 150.000 đồng/kg hoàn toàn có thể bị vượt qua trong thời gian tới. Nguyên nhân đến từ nguồn cung suy giảm, trong khi nhu cầu trong và ngoài nước vẫn ổn định và có xu hướng tăng.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng giá vẫn còn dư địa khi thị trường bước vào giai đoạn giao dịch gấp rút trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh. Thêm vào đó, giới đầu tư đang chờ quyết định giảm lãi suất đồng USD của Fed trong tháng 9/2025, yếu tố có thể tác động tích cực đến thị trường hàng hóa, trong đó có hạt tiêu.

Nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và Trung Đông tiếp tục tăng. Doanh nghiệp trong nước cũng đẩy mạnh thu mua để phục vụ chế biến và xuất khẩu dịp cuối năm. Cùng với đó, chi phí logistics quốc tế leo thang do biến động vận tải biển càng làm giá tiêu trong nước có thêm động lực tăng trưởng.

Giá tiêu hôm nay 27/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 26/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,307 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,155 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Xuất khẩu tiêu Việt Nam sang Mỹ nửa đầu năm nay có xu hướng giảm, chủ yếu do giai đoạn điều chỉnh trước chính sách thuế mới. Tuy nhiên, dự báo từ quý 4/2025 đến quý 1/2026, Mỹ sẽ gia tăng đơn hàng để chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cao điểm. Với lợi thế thuế suất thấp hơn các nước cạnh tranh và năng lực cung ứng ổn định, hạt tiêu Việt Nam được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ tại thị trường Mỹ trong nửa cuối năm.

Sản lượng tiêu năm 2025 dự kiến giảm do diện tích trồng bị thu hẹp, một bộ phận nông dân chuyển đổi sang cây trồng khác. Thêm vào đó, yếu tố thời tiết bất lợi khiến năng suất sụt giảm so với những năm trước, càng làm cho nguồn hàng trở nên khan hiếm hơn.

Không chỉ sản lượng giảm, lượng hàng lưu thông trên thị trường cũng rất hạn chế. Tồn kho hiện chỉ đủ cho hơn một tháng tiêu thụ, trong khi nhiều doanh nghiệp và thương lái lại chủ động găm hàng chờ giá cao hơn mới bán ra. Nhu cầu liên tục vượt cung trong 5 năm qua đã khiến tồn kho toàn cầu duy trì ở mức thấp, tạo thêm lực đẩy cho giá tiêu.

Theo thống kê, xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2025 đạt 71,8 triệu USD, đưa tổng kim ngạch từ đầu năm đến ngày 15/8 lên 1,06 tỷ USD. Báo cáo mới nhất của Nedspice cho thấy sản lượng tiêu toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 434.000 tấn, tương đương năm ngoái.