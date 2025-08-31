Thị trường Giá tiêu hôm nay 31/8/2025: Quay đầu giảm nhẹ Giá tiêu hôm nay 31/8 ở mức 151,000 - 152,000 đồng/kg, quay đầu giảm nhẹ so với hôm qua. Giá tiêu Việt Nam giữ vững lợi thế cạnh tranh nhờ thuế suất thấp

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm quay đầu giảm nhẹ từ 500 đến 1000 đồng/kg so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 151,000 đồng/kg đến 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 151,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 151,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 31/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 30/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,216 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,028 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil tăng mạnh so với hôm qua ở mức 6,700 USD/tấn (tăng 1,04%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.

Giá tiêu thế giới kết thúc tháng 8 với nhiều tín hiệu lạc quan. Giá cả tại tất cả các nước sản xuất lớn đều không giảm. Cụ thể, giá hồ tiêu trong nước và xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục ổn định trong 2 tuần liên tiếp. Trong khi đó, Indonesia ghi nhận mức giá tăng ở cả hai thị trường.

Báo cáo mới từ Ptexim cho biết, sự khởi sắc của thị trường được thúc đẩy bởi nhu cầu nhập khẩu mạnh từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, EU, Mỹ và Trung Đông.

Tại Brazil, sản lượng hồ tiêu năm 2024 khó có thể đạt như kỳ vọng ban đầu do hai nguyên nhân chính: thiếu hụt lao động và tình trạng quả chín không đều.

Dù vậy, hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ và biến động tỷ giá hối đoái vẫn là yếu tố hỗ trợ giá. Bang Espírito Santo, vùng trồng tiêu lớn nhất, đã bắt đầu đợt thu hoạch thứ hai. Đáng chú ý, chỉ trong bảy tháng đầu năm, Brazil đã xuất khẩu 61% sản lượng dự kiến cả năm.

Giá tiêu Brazil tiếp tục tăng liên tục trong 2 đến 3 tuần qua bất chấp hai yếu tố: đang vào vụ thu hoạch và Mỹ áp thuế đối ứng 50%. Lý do là nông dân không có áp lực phải bán gấp và tình trạng khan hiếm lao động ngày càng trầm trọng.

Ở Indonesia, thời tiết bất ổn được dự báo sẽ làm giảm năng suất từ 5-10% trong năm 2025. Đây sẽ là năm thứ tư liên tiếp năng suất sụt giảm. Áp lực sâu bệnh kéo dài từ năm 2021 chưa được khắc phục, cùng với đó là diện tích trồng tiêu ngày càng thu hẹp do nông dân chuyển đổi sang canh tác cà phê và sầu riêng.

Ptexim nhận xét, nguồn cung toàn cầu khan hiếm và giá cao sẽ giúp xuất khẩu tiêu Indonesia duy trì ổn định, nhưng nước này cần sớm có các giải pháp cải thiện ngành nông nghiệp.

Một yếu tố quan trọng khác hỗ trợ giá tiêu là sự phục hồi mạnh mẽ của giá cà phê. Khi cà phê lên giá, nông dân có xu hướng chuyển sang trồng cà phê thay vì tiêu. Điều này càng làm giảm nguồn cung tiêu. Hơn nữa, chi phí lao động và đầu vào cho cây tiêu cũng đang tăng cao.

Với những diễn biến phức tạp tại Brazil và Indonesia, cùng với những thay đổi trong chính sách tiền tệ toàn cầu, giá tiêu nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng tăng giá ít nhất là đến hết quý IV/2025.