Thị trường Giá tiêu hôm nay 1/9/2025: Tăng mạnh tuần qua Giá tiêu hôm nay 1/9 ở mức 151,000 - 152,000 đồng/kg, tăng mạnh trong tuần qua. Ngành tiêu Việt Nam có lợi thế kép khi giá tiêu tăng, xuất khẩu ổn định.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh tuần qua từ 6000 đến 7500 đồng/kg. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 151,000 đồng/kg đến 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 151,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 151,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay dao động trong khoảng 151,000 - 152,000 đồng/kg, tăng mạnh từ 6000 đến 7500 đồng/kg trong tuần qua, và đạt mức cao nhất trong ba tháng trở lại đây. Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Nông và Đắk Lắk đang được thu mua ở mức cao nhất là 152,000 đồng/kg, tăng 6,000 đồng/kg so với tuần trước.

Đặc biệt, giá tiêu tại Gia Lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong tuần qua khi tăng 7,500 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Phước, giá đồng loạt tăng 7,000 đồng/kg.

Theo Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, giá tiêu trong nước tăng lên cho thấy nhu cầu từ các doanh nghiệp xuất khẩu và thị trường nội địa đang ổn định. Mức tăng này cũng phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn, đặc biệt khi một phần sản lượng đã được ký kết hợp đồng từ đầu năm.

Giá tiêu trong nước dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì ở mức cao nếu nguồn cung vẫn hạn chế, cùng với sự hỗ trợ từ việc tăng nhập khẩu để phục vụ nhu cầu mùa lễ hội cuối năm. Để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, các doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc từ những thị trường cao cấp.

Ngành hạt tiêu Việt Nam hiện đang có lợi thế kép khi giá tiêu trong nước tăng, hoạt động xuất khẩu ổn định và nhu cầu quốc tế vẫn duy trì. Đây là tín hiệu đáng mừng sau nhiều năm thị trường biến động mạnh.

Tuy nhiên, để giữ vững vị thế lâu dài, ngành cần xây dựng chiến lược phát triển bền vững tập trung vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa thị trường, thay vì chỉ phụ thuộc vào xuất khẩu sản phẩm thô.

Trong ngắn hạn, xu hướng giá tiêu tăng dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ người trồng tiêu và tạo thêm động lực cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2025.

Giá tiêu hôm nay 1/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 31/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,216 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,028 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,700 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.

Kết thúc tuần qua, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) báo giá tiêu đen Indonesia tăng 87 USD/tấn so với tuần trước. Đáng chú ý, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng vọt 400 USD/tấn. Duy nhất giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam giữ ổn định.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 32 USD/tấn trong tuần qua. Báo giá tiêu trắng xuất khẩu Malaysia ASTA tăng 100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng 200 USD/tấn so với tuần trước.